الامارات | فيديو سحل ممرضة يشعل موجة غضب في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو سحل ممرضة يشعل موجة غضب في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مقطع فيديو تم تداوله في الساعات الأخيرة في السعودية، غضباً كبيراً في البلاد ويظهر اعتداء من قبل شخص على ممرضة داخل منشأة صحية.

ويظهر في الفيديو ومدته 6 ثوان فقط، شخص يسحل ممرضة لعدة أمتار على أرض المستشفى.

وتصدر وسم " #إعتداء_مواطن_على_ممرضه_سعوديه" تويتر بعد انتشار الفيديو، حيث طالب مغردون بإنزال أقصى العقوبات بالفاعل.

وشارك سعوديون تغريدات تشير إلى أن الاعتداء على ممارس صحي لفظيا أو جسديا يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

وفور انتشار الوسم، أعلنت شرطة منطقة عسير إلقاء القبض على المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو هو يعتدي بالضرب على الممرضة، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت إن الحادثة وقعت في إحدى مستشفيات محافظة المجاردة في أقصى غرب السعودية.

وأكدت شرطة عسير إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل إضافية توضح السبب وراء حادثة الاعتداء على الممرضة.

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