الامارات | الحمض النووي لأحد ضحايا بركان "بومبي" يكشف أسرارا عمرها 2000 عام

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمض النووي لأحد ضحايا بركان "بومبي" يكشف أسرارا عمرها 2000 عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تحليل الحمض النووي لأحد ضحايا مدينة "بومبي" الإيطالية التي شهدت تفحم العديد من سكانها جراء ثوران بركان جبل فيزوف قبل 2000 عام، عن أسرار ظلت حبيسة لمئات السنين.

ويُعتقد أن هذا التحليل لتسلسل الحمض النووي، بشكل كامل، هو الأول على الإطلاق لضحية من ضحايا بومبي.

وكشف التحليل أن الرجل كان مشابهًا وراثيًا للأشخاص الذين كانوا يعيشون في روما في ذلك الوقت، ولكن كان لديه أيضًا جينات شائعة بين سكان جزيرة سردينيا القريبة في البحر الأبيض المتوسط.

وعندما ثار بركان جبل فيزوف الإيطالي بعنف في عام 79 ميلادية، قتلت سحابة من الرماد شديد الحرارة الآلاف وحول المدن الرومانية القديمة بومبي وهيركولانيوم - بما في ذلك رجل في منتصف العمر لقي حتفه بينما كان يستريح على أريكة استرخاء داخل "بومبيان" الاسم التاريخي للمدينة.

ووفقا لورقة علمية نُشرت الخميس في مجلة "ساينتفيك ريبورتس" نجح فريق دولي من العلماء لأول مرة بدراسة تسلسل الحمض النووي للرجل بالكامل.

قال غابرييل سكورانو، المؤلف الرئيسي للدراسة: "إنه تفسير مثير للاهتمام للتاريخ الشخصي لبطل رواية من أشهر الأحداث التاريخية الكارثية في العالم".

وتمهد هذه النتائج الطريق لمزيد من الدراسات التي يمكن أن تساعد العلماء على فهم أفضل للتاريخ البيولوجي للأشخاص الذين عاشوا في المنطقة قبل ألفي عام، وفقًا للباحثين.

وبينما بدأ العلماء لأول مرة في استخراج المواد الجينية القديمة من عظام الناس والحيوانات في بومبي منذ أكثر من عقدين من الزمن، كانوا سابقًا قادرين على دراسة تسلسلات قصيرة فقط من الحمض النووي.

وقال بيير باولو بترون، عالم أنثروبولوجيا الطب الشرعي في جامعة نابولي، في حديث لصحيفة وول ستريت جورنال "درجات الحرارة المرتفعة وبقاء بقايا العظام في التربة لآلاف السنين يمكن أن تلحق أضرارًا بالغة بالمواد العضوية مثل الحمض النووي وجزيئات البروتين".

ولم يكن بترون مشاركًا في الدراسة، ولكنه جزء من مجموعة تجري تحليلات مماثلة للحمض النووي لضحايا فيزوف الآخرين.

وتم اكتشاف بقايا الهيكل العظمي للرجل لأول مرة بين عامي 1932 و 1933 أثناء التنقيب في أحد مبانى بومبي، والمعروف باسم "كاسا ديل فابرو"، أو بيت الحداد، حيث عمل الحرفيون المحليون.

ولقد تم الاحتفاظ به جيدًا تحت طبقة من المواد البركانية الصخرية، وفقًا للمؤلفة المشاركة في الدراسة سيرينا فيفا، وهي باحثة في قسم التراث الثقافي بجامعة سالينتو.

أظهر الفحص الدقيق للعظام الذي أجري على العينة لأول مرة في عام 2016 أن الرجل كان بين 35 و 40 عامًا عند وفاته.

وفي عام 2017، استخرج الباحثون ما ثبت أنه حمض نووي محفوظ جيدًا من منطقة في جمجمة الرجل، حيث ساعدت صلابتها الشديدة في حماية المواد الجينية التي قد تتحلل في العظام الأخرى.

أتاحت جودة تلك المادة الجينية، إلى جانب تقنيات الاستخراج الجديدة وتقنيات التسلسل، الوصول إلى التسلسل الكامل للحمض النووي للرجل.

ووفقًا لمؤلفي الدراسة، فشلت الجهود المبذولة لتحديد التسلسل الكامل للمادة الجينية لامرأة مسنة أخرى تم العثور على بقايا هيكلها العظمي بالقرب من الرجل بسبب وجود فجوات كثيرة جدًا في الحمض النووي المأخوذ من صخورها.

وتشير العلامات الموجودة على عظام الرجل إلى أنه كان مصابًا بنوع من مرض السل المتوطن في المنطقة في ذلك الوقت، وأنه كان مصابًا بنوع من التهاب المفاصل - وهي النتائج التي قال عنها مؤلفو الدراسة إنها قد تساعدهم في تفسير سبب عدم محاولته الهروب من الثوران البركاني، على عكس العديد من مواطنيه.

وقال الباحثون بالخصوص: "الإجابة تكمن في حالته الصحية ".

وبمقارنة الحمض النووي لرجل بومبيان بالمواد الجينية المأخوذة من حوالي 1500 إنسان قديم وحديث، من غرب أوراسيا، حدد الباحثون تشابهه الجيني مع الأشخاص الذين عاشوا في نفس الوقت في روما.

ومع ذلك، فقد اشتمل"جينومه" أيضًا على الجينات الموجودة بشكل شائع في الأشخاص من سردينيا - مما يشير إلى أن مواطني بومبي كانوا مجموعة متنوعة وراثيًا.

وإلى جانب تقديم نظرة أكثر استنارة على اللحظات الأخيرة لضحايا تلك الكارثة، قد يساعد التحليل الجيني المستمر لتسلسل الحمض النووي من سكان بومبي الباحثين على إعادة بناء التاريخ البيولوجي للسكان الذين يعيشون خارج روما خلال وقت الثوران.

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