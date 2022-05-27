الامارات | العراق.. حملة لمنع سعد لمجرد من الغناء لأسباب دينية

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. حملة لمنع سعد لمجرد من الغناء لأسباب دينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيون حملة واسعة ضد غناء الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ في العراق، حيث كان من المقرر أن يحيي حفل، وتم تأجيله لأسباب دينية.

واعتبر المتابعون أن إقامة حفل لسعد لمجرد في العراق، هو تلميع لصورته، نظراً لاتهامه بقضايا تحرش واغتصاب عدة، ولم تصدر فيها الأحكام حتى الآن.

وجاء في تعليقات المتابعون: "تكله سعد لمجرد مغتصب ومعنف واستقباله والاحتفاء بي اخلاقيا مو صح يكلك العراق مليان مغتصبين احجو عنهم اول نحجي ع المغتصبين والمتحرشين وحقوق المرأة بالعراق يكلك لااا لا تعمم والعراقيين مو هيج واحنه مكرمين المرأة ممكن ترسون على بر؟".

"ملاحظة مهمة هذا الهاشتاج لا يحمل اي طابع تطرف ولا يتحدث عن تحريم الاغاني والحفلات ويدعو لمنعها بشكل مطلق مشكلتنا مع سعد لمجرد ونحن أنفسنا من دعم السندباد لاند حين حاصرها بعض المتطرفين دينيا واليوم نقف ضدهم لان الموضوع مبدأ".

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