مسؤول فتوى النساء بمسجد السيدة نفيسة: نلعب أدوارا دعوية منذ 20 عاما

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الواعظة بوزارة الاوقاف ومسؤول فتوى السيدات بمسجد السيدة نفيسة، في حديثها عن إقامة مجالس الأوقاف في قضايا المرأة داخل المساجد تحت إشراف واعظات الوزارة، أنها تدرس في مسجد السيدة نفيسة منذ 7 سنوات، لذا اعتادت على نوعية أسئلة المرأة، بخصوص الأمور النسائية والعلاقات الحميمة مع الزوج.

الواعظات أفضل للنساء من الرجال

وأضافت «مختار»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «اكتشفنا أننا لما بنسمعها في أمور الطلاق والزواج والعلاقات الأسرية ممكن نطبطب عليها، ولو راجل قاعد مكاني استحالة هيعمل اللي أنا بعمله، وظيفتي هي الفتوى وإني أحنو على المرأة وأسمعها».

قدرة استيعاب كبيرة للواعظات

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، أنّ النساء يتمتعن بقدرة استيعابية كبيرة تجعلهن يسمعن المشكلات لفترة طويلة، ولكن الرجال لا يتمتعون بنفس الصفة: «الراجل معندهوش خُلْق للكلام ده، ولما بلاقي مشكلة طويلة أقوم بتأجيلها حتى نهاية الحلقة تحدثنا عن الأمور الخاصة بالنساء، والوضوء، وغير ذلك من الأمور».

وأردفت أنّ واعظات الأوقاف يلعبن أدوارا دعوية مهمة منذ عقدين، لكنهن ظهرن في السنوات الأخيرة من خلال توجه الدولة المصرية ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لافتةً إلى أنّ دورها يشمل الإفتاء والوعظ، إذ تخصصت في الفقه وتصدر الفتاوى على المذاهب الأربعة: «أخصص يوم السبت في مسجد السيدة نفيسة يوم السبت للفتوى، والأربعاء للوعظ، وفي الإفتاء أقيس الأمور على كل مذهب وأختار الأيسر والأسهل».