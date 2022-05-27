لفات طرح سهلة وشيك.. «استخدمي الشيفون أسهل وأحلى»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع دخول فصل الصيف تحاول الفتيات معرفة طرق جديدة للفات الطرح، وذلك بسبب الحر فتستبعد الفتاة الطرح القطن ومثيلاتها وتميل إلى الطرح الشيفون والكريب لأنها خفيفة وتساعد على دخول الهواء وعدم الإحساس بالحر.

لذا عرضت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج «هي وبس» المذاع على قناة CBC سفرة، لفات طرح سهلة وشيك للصيف، وأكدت أن نوع الطرحة واللفة يختلف من طقم لطقم آخر، فإذا كان الإستايل سواريه فعليك اللجوء إلى الطرحة الكلاسيك، بينما الاستايل الكاجوال له طريقة محددة فبذلك فإن استايل الطقم هو الذي يحدد طريقة لف الطرحة.

طرق لفات طرح سهلة وشيك

وتختلف لفة الطرحة من وجه لآخر لذلك يجب عليكِ أن تختاري بعناية اللفة الملائمة لوجهك، فإذا كان وجهك قصير وعلى شكل مستطيل إلجأي إلى لفة الطرحة بطريقة تعطي طول إلى وجهك قدر الإمكان من خلال مد جانبى الطرحة إلى الأمام حتى الحاجب، أما ذات الوجه المربع فتلف الطرحة بطريقة فضفاضة تحت الذقن لتعطي لمسة أنثوية جذابة، وصاحبات الوجه البيضاوي هن المحظوظات من بين كل أنواع الوجوه لأن جميع اللفات تكون ملائمة لوجههن، لذلك فيمكنهن الاختيار بسهولة.

بينما بعض الفتيات يفضلن ارتداء التربون في فصل الصيف لأنه خفيف ويسمح بدخول الهواء إلى الرقبة ويعد هو الخيار الأمثل في فصل الصيف مع الطرحة الخفيفة.

خامات الطرح المناسبة للصيف

أكدت رضوى الشربيني أن خامة الجيرسيه النسيج الثقيل يمنع وصول الشمس وبالتالي لا يجعلك تشعرين بالحر، والخامة الثانية هي الفسكوز الذى يتميز بأنه خفيف الوزن وثابت ولا يحتاج إلى دبوس لتثبيته مما يجعله أفضل اختيار للعمل والحياة العملية والخروجات الحيوية التي بها الكثير من الأنشطة والحركة، والخامة الثالثة فهي الشيفون الأفضل بينها والأكثر استخدامًا في فصل الصيف لأنها أنيقة وخفيفة وناعمة وسهلة اللف لجميع لفات الطرح السابقة.