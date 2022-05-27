من هو زوج دنيا عبد العزيز قبل ساعات من حفل الزفاف؟.. «مهندس معماري»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بعد ساعات قليلة، تحتفل الفنانة دنيا عبدالعزيز، بحفل زفافها في مدينة نويبع جنوب سيناء على البحر، مع زوجها الذي عُقد قرانهما قبل أشهر مضت، لتكون أحدث عروس في الوسط الفني، ومع انتشار وتداول أخبار الزواج، بدأ الجمهور في البحث عن زوج دنيا عبدالعزيز، وتفاصيل حياته الشخصية والعلمية.

كواليس حنة دنيا عبدالعزيز

وكانت شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عددا من الصور والفيديوهات القصيرة، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من ليلة الحنة، التي تحرص الكثير من الفتيات على تعدد فقراتها والتحضير لها بشكل خارج عن المألوف.

ويُقدم «هُن» أبرز المعلومات عن زوج دنيا عبد العزيز، خلال السطور التالية.

معلومات عن زوج دنيا عبدالعزيز

- زوج الفنانة دنيا عبدالعزيز، يدعى مصطفى كامل، يعمل مهندسًا معماريا.

- يعتبر زوج دنيا عبدالعزيز، من خارج الوسط الفني.

- يتابعه عبر حسابه الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عدد قليل من المتابعين، إذ بلغ عددهم نحو 423، فيما يتابع هو نحو 391 شخص.

- لم تتحدث الفنانة دنيا عبدالعزيز، ولم تصرح عن علاقتها بزوجها في وسائل الإعلام فيما قبل، وتكتمت على الخبر حتى إعلان عقد القران، الذي تم في شهر فبراير الماضي.

- كانت احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، بعيد ميلاد زوجها مصطفى كامل، قبل أيام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، من خلال مشاركة عدد من الصور التي تجمع بينهم، ورسالة رومانسية.

إطلالة دنيا عبدالعزيز في عقد قرانها

وكنت ظهرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، في حفل عقد قرانها، بإطلالتين مختلفتين، عما بدت في من قبل، الأولى بفستان زفاف أبيض «أوف شولدر» مصمم من «الريش»، مرتدية طرحة زفاف طويلة، مع وضعها ماكياج بسيط، واعتمدت تسريحة الشعر الإنسيابي، فيما كانت الإطلالة الثانية بفستان من توقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، بفستان سيلفر مرصع بالألماس، بأكمام، مرصفعة أيضًا بالفصوص، مع طرحة زفاف لامعة، تميز بكونه قصير ومكشوف من جانبي البطن.