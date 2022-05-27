زوجة أشرف حكيمي تثير الجدل بإطلالتها الجريئة في مهرجان كان السينمائي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

هجوم شديد شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على زوجة أشرف حكيمي، لاعب كرة القدم المغربي، الذي يلعب في الدوري الفرنسي، مع نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، فضلا عن كونه واحدا من نجوم المنتخب المغربي، بسبب إطلالتها الجريئة بمهرجان كان السينمائي في فرنسا، إذ ظهرت بفستان أبيض، اعتبره البعض فاضحًا ولا يُناسب المجتمعات العربية.

التونسية الإسبانية، هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي، أطلت بفستان أبيض على السجادة الحمراء، في مهرجان كان، لتلتفت الأنظار إليها بسبب جرأتها التي ظهرت بها، خاصة أن زوجها واحدًا من أهم مشاهير كرة القدم.

مقارنات بين زوجة أشرف حكيمي وماجي محمد صلاح

وضمن تلك الانتقادات، قارن الجمهور خلال تعليقهم بين إطلالة زوجة أشرف حكيمي المثيرة للجدل، وإطلالة زوجة لاعب ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، إذ تعتمد زوجته ماجي صادق، التي تظهر بحجاب للرأس وملابس واسعة فضفاضة، لا تصف معالم جسدها، فكان من بين التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «هذه الملابس فاضحة، خدي ماجي مرات صلاح قدوة ليكي، حرام عليكي، أيه اللي هي لابساه ده».

التعليقات بين الهجوم والدفاع

فيما دافع البعض عن زوجة أشرف حكيمي، بعد تعرضها للانتقاد بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان كان السينمائي عبر موقع «تويتر»، فكان من بين تلك التعليقات: «الرجل عايش في أوروبا يعني متشبع بالقيم الغربية والعري عندهم عادي وإذا كان شخصية عمومية كروية فماشي، ده معناه انه مسؤول بل هو شخصية كروية أوروبية بامتياز، هذا مجتمع المشاهير، كل واحد حر يلبس اللي عايزه، متحكموش على حد وتعملوا نفسكوا قضاه».

العديد من الإطلالات التي ظهرت بها عدد من النجمات والمشاهير، خلال مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ75، أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكان من بينهم الفنانة السعودية نور الخضراء، إذ ظهرت على السجادة الحمراء، بفستان أسود مكشوف البطن في إطلالة جريئة، مما جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.