عميد معهد القلب السابق يحذر من 9 عادات غذائية خاطئة: قد تصيب بسكتات قلبية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من ظهور بعض المشكلات الصحية، والتي تكون عادة بسبب إهمالهم النظام الغذائي، أو اضطرابه، لذا وضع الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق عددا من النصائح لنظام غذائي صحي.

نصائح لنظام غذائي صحي

ونصح «شعبان» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باتباع النصائح التالية، حتى تتأكد من اتباعك لتغذية سليمة، هي كالتالي:

- الامتناع عن تناول الطعام إلا في حالة احتياج المعدة إلى ذلك فقط، مع الحرص على عدم الوصول إلى الاحساس بالشبع بشكل تام.

- يفضل تجنب استخدام السمن النباتي الصناعي، وعدم تناول أي وجبات تدخل في تجهيزها.

- لا تتناول أكثر من رغيف خبز واحد فقط في كل وجبة، مع الحرص أن يكون من النوع الأسمر.

- الحرص على عدم تناول أكثر من 3 ملاعق من الأرز فقط في الوجبة، ويفضل أن يكون أرز بسمتي.

- الامتناع عن تناول اللحوم المصنوعة من البلوبيف، والشجق، وغيرها من الأنواع المعلبة.

- يفضل الحد من تناول الحلوى بشكل مفرط، بالإضافة إلى تجنب الأطعمة التي تحتوي على قدر كبير من السكر مثل الآيس كريم، الشوكولاتة، وغيره.

- الامتناع تمامًا عن تناول المشروبات الغازية، لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر المضاف، لذا يفضل استبدالها بالماء، القهوة بدون سكر، الشاي.

- الملح من أولى الأسباب للإصابة بفشل عضلة القلب، والفشل الكلوي، إذ يوجد 30% من البالغين المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لذا احرص على عدم وضع كميات كبيرة منه في الطعام، بالإضافة إلى عدم وضعه على مائدة الطعام.

- الأطعمة الجاهزة هي أسوأ ما تستقبله معدتنا، لاحتوائها على نسبة كبيرة من النشويات، الملح، الزيوت المهدرجة، البطاطس.

ماذا يحدث عند اتباع العادات الغذائية الخاطئة؟

وأشار عميد معهد القلب سابقًا إلى أن اتباع العادات الغذائية الخاطئة بإمكانه إصابة الأشخاص بأمراض السكر، الكولسترول، ارتفاع ضغط الدم، السكتات القلبية والدماغية.