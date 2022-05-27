محمد صلاح وبناته في الملعب.. «بيرقص مكة بالكورة وكيان بتحاول تلعب» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته دقيقة، من داخل ملعب أنفيلد بعد نهاية الدوري الإنجليزي، يبرز لقطات عفوية، بين نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح تجمعه بابنته الكبرى «مكة»، أثناء محاولتها أخذ الكرة منه، داخل الملعب، محاولا مراوغتها، بينما كانت الابنة الصغرى «كيان»، تقف بعيدا تراقب المشهد ووالدتها «ماجي»، لتهم مسرعةً لمشاركة الثنائي أثناء اللعب.

محمد صلاح يلعب مع ابنته مكة داخل الملعب

إطلالة خاطفة للأنظار، أطلت بها ماجي زوجة الفرعون المصري، محمد صلاح، إذ ظهرت بقوام ممشوق، وفقدان ملحوظ في الوزن، بملابس كاجوال، سرقت خلالها الأضواء في حفل تتويج زوجها نجم ليفربول بجائزة هداف البريميرليج «الحذاء الذهبي»، بالإضافة إلى كون لاعب منتخب مصر أفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم، للمرة الثالثة على التوالي.

تعليقات الجمهور

ولاقي مقطع الفيديو المصور استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير مع محبي الفرعون المصري، محمد صلاح، إذ حصد آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من بينهم: «ربنا يخلي، قمرات الله أكبر، كيان قلبت لمكة، يسلم تربيتك، ماجي بقت قمر ومفاجأة الموسم، ربنا يحفظلك عيلتك، البنات كبرت واحلوت، الفرعون المصري اللي مشرفنا في أوروبا، ماجي خست أوي وبقت أجمل، حرام يا صلاح اديها الكرة شوية هى فاكرة انها تعرف تخدها منك، ماشاء الله اسرة جميلة ربنا يحفظهم ويديم الحب بينهم، عقبال ما تفرح بيها وتجوزها».

خسارة وزن ماجي صادق

ولفت الانتباه خسارة الوزن الملحوظة، التي بدت بها ماجي صادق، زوجة نجم ليفربول محمد صلاح، خلال تواجدها معه داخل الملعب، إذ ظهرت بوزن أقل بكثير مما كانت عليه، لتصبح محط أنظار الرواد والفتيات، على مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولن صورها وأناقتها، متساءلين عن كيفية وصولها لذلك الوزن.