أول صورة للفلسطينية عزة زعرور مع ابنها بعد الولادة: عشت أيام صعبة بدون نوم

القاهرة - سمر حسين - ماما

شاركت الإعلامية والفنانة الفلسطينية، عزة زعرور، الصورة الأولى لها مع طفلها «شمس»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء تواجدها داخل المستشفى عقب إجراء العملية الجراحية والولادة.

عزة زعرور تتحدث عن الامومة

الصورة التي شاركتها الإعلامية واليوتيوبر عزة زعرور، لطفلها الأول كان بين أحضانها، يبدو عليها فيها ملامح الإجهاد الشديد، عقب الإفاقة من عملية الولادة، وأرفقت تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قالت خلالها: «هون في هاي الصورة من شهر ونص كنت في قمة تعبي… آلام العملية، وبعد أيام متواصلة في المستشفى وبدون نوم».

وتابعت الإعلامية الفلسطينية، خلال حديثها عن كواليس الولادة، وشعورها بمولودها الأول: «أكيد واضح على شكلي، بس بتعرفو شو؟ هاي الضحكة والضمة قدروا يخلوني أتحمل كل شي ويعطوني قوة كبيرة.. ووقتها عرفت شو يعني عنجد معنى كلمة أمومة».

آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات من التعليقات، تلقتها الإعلامية واليوتيوبر الفلسطينية، عزة زعرور، على صورتها الأولى مع طفلها، والتي كان من بينها: «المهم شمس مبسوط، حبيتي عزوز ألف حمدلله على سلامتكم ويربا بعزكم أنتي ونور، قمر طالع لمامته، ربنا يخليهولك، ياروحي على هالضحكة، نسخة منك، الله أكبر، حصنيه من العين، شو حلو، قمر الحلوين، حمد الله على سلامة المامي».

فوتوسيشن الحمل

وكانت الفلسطينية عزة زعرور أثارت الجدل قبل ساعات من خضوعها لعملية الولادة، إذ ظهرت بفوتوسيشن أبهر المتابعين، مرتدية فستان طويل من اللون الذهبي مصنوع بخامة الساتان، دون أكتاف، واعتمدت في إطلالتها على الزينة البسيطة إذ وضعت على شعرها تاج على شكل شمس من نفس لون الفستان.

ووضعت اليوتيوبر عزة زعرور، طفلها الأول، وأطلقت عليه اسم شمس، وكانت حرصت على توثيق لحظات الولادة، منذ الدخول الأول لها للمستشفى رفقة شقيقها وزوجها، ووصفت لحظة رؤيتها له لأول مرة بأنه أفضل ما حدث لها طوال عمرها: «أجمل شيء حصلي في حياتي».