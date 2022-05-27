هل الصلاة مع أهل المنزل تعادل ثواب الجماعة؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

صلاة الجماعة من الفروض الأساسية في الإسلام، وذلك لما لها من أجر وثواب كبير عند الله، فهي سُنة مؤكدة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتختلف صلاة الجماعة في المنزل عن نظيرتها في المسجد من ناحية الأجر والثواب، وهو ما كان مضمون سؤالا ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

حكم صلاة الجماعة مع أهل البيت

تلقى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال على صفحة الإفتاء على «يوتيوب»، نص على: «هل الصلاة مع أهل المنزل تعادل صلاة الجماعة؟»، إذ أجاب بأن صلاة أهل البيت مع بعضهم تعد صلاة جماعة ولهم بها أجر صلاة الجماعة، ولكن ليس لها أجر وثواب صلاة الجماعة بالمسجد وذلك لأن الإنسان في صلاة الجماعة في المسجد ينزل من منزله لها ويمشي الطريق، فإن خطواته للمسجد يأخذ بها الثواب وتقلل من سيئاته.

وأضاف أن المكوث في المسجد للصلاة له ثوابا كبيرا، وذلك لأن صلاة الجماعة في المنزل تكون مع أشخاص عامة لا يعرفهم وهي أفضل من الصلاة مع أهل المنزل، مستشهدًا بحديث نبوي شريف وهو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن صلاة الرجل في المسجد أفضل من الصلاة في البيت أو في سوقه بسبع وعشرين درجة».

حكم صلاة الرجل بزوجته جماعة

كما أتاحت لجنة الفتوى أن صلاة الرجل وزوجته جماعة دون الحاجة إلى وجود ذكر أخر معهما في كافة الصلوات ماعدا صلاة الجمعة، إذ يكون الرجل هو الإمام في الصلاة، ولكن الأفضل هو صلاة الجماعة في المسجد، واستشهد بقول الله تعالى في كتابه العزيز: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»، وقوله عز وجل «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ».