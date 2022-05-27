الامارات | مصر..مصرع 5 أفراد من اسرة واحدة بظروف غامضة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..مصرع 5 أفراد من اسرة واحدة بظروف غامضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت عائلة مؤلفة من 5 أشخاص مصرعها، في ظروف غامضة، داخل إحدى المزارع في منطقة الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد المصرية.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا، يفيد بالعثور على 5 جثث داخل مزرعة، في ظروف غامضة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، حيث تم العثور على جثث مستأجر المزرعة، و2 من أبنائه، و2 من أحفاده، بحسب وسائل إعلام محلية.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل هاتفيا على والده، ولم يتلق منه ردا، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.

كما تم الاستماع إلى أقوال عدد من العاملين بالمزرعة، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها لكشف غموض الحادث.

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