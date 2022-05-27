السعودية نور الخضراء تثير الجدل في مهرجان كان بإطلالة جريئة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحاول جميع الفنانات الظهور بأفضل صورة في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ75، ويظل التنافس مستمرا بينهن في ارتداء أفضل الفساتين والمجوهرات ساحرين بها العالم أجمع، إذ شاركت العديد من الفنانات في المهرجان من جميع انحاء العالم، وكان للحضور العربي صورة كبيرة ومثيرة للجدل، ومن ضمنهن الفنانة السعودية نور الخضراء التي تصدرت مواقع البحث في الساعات الأخيرة بعد ظهورها في المهرجان بإطلالة «جريئة».

حرصت نور الخضراء على حضورها مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ75، ونشرت صورًا لها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور «إنستجرام» في المهرجان، ولفتت أنظار الجميع إليها على السجادة الحمراء وهي مرتدية فستان أسود مكشوف البطن في إطلالة جريئة من فتاة سعودية، مما جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي نور الخضراء؟

الفنانة السعودية نور الخضراء، اشتهرت في مجال الألعاب الإلكترونية ولاقت شهرة عالمية فيها، وتُعد الوجه الإعلاني للعلامة التجارية «فلوكس فاجن مي»، وظهرت في العديد من اللقاءات التليفزيونية في السعودية والوطن العربي مما جعلها تحصل على دعوة لحضور المهرجان للمرة الأولى، وفقًا لما ذكره موقع «بي بي سي بالعربية».

وأورد الموقع أيضا أن نور الخضراء يتابعها على حسابها الرسمي على إنستجرام أكثر من عشرين ألف فرد، وعرفت نفسها في حسابها الرسمي أنها رائدة أعمال ورسامة سعودية وفنانة تسعى إلى تحقيق أحلامها.

انقسمت الأراء بشأن إطلالة الفنانة نور الخضراء المثير للجدل في مهرجان كان ما بين مؤيدين ومعجبين بها ومعارضين لإطلالتها الجرئية والمتفتحة، فكانت التعليقات السلبية على صورها عبر صفحتها على «إنستجرام» كثيرة جدًا مما جعلها تحذف أغلبهم وتترك التعليقات الإيجابية فقط.

أسوء إطلالات الفنانات في مهرجان كان

وفقًا لما ذكره موقع «eviemagazine» فإن أسوء إطلالات الفنانات في مهرجان كان كانت من نصيب التالين:

ـ إميليا شول التي ارتدت فستان أبيض قصير من الأمام

ـ روسي دي بالما والتي ارتدت جاكيت بدلة سوداء كلاسيك

ـ ديدي ستون التي حازت على لقب أغرب إطلالة بظهورها بفستان مفتوح من فوق باللونين الذهبي والبيج

ـ جوليان مور التي ارتدت بفستان كت باللون الأسود غير مناسب للون بشرتها البيضاء كما صرح النقاد

ـ إيفا لونجوريا التي ارتدت فستان أسود دانتيل شفاف من منطقة الخصر

ـ لينا محفوف التي ارتدت فستان أبيض من أسفل وشفاف من فوق مع وجود دائرة سوداء في الأمام من فوق.

إطلالات عارضات الأزياء في مهرجان كان

وكان لعارضات الأزياء نصيبا كبيرا من حضور المهرجان ولفت الأنظار مثل العارضة ويني هارلو التي ظهرت بـ فستان روز فاتح مظهر بشرتها بثقة كبيرة، وسارة سامبايو التي تميزت بإطلالة ناعمة وجذابة مرتدية صدرية سوداء على جيب أبيض منفوش.