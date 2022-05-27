استشاري أسري: الرجل والمرأة يحتاجان للدعم وليس الحرب لاستمرار العائلة

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري أسري وتربوي، إن مصر هي دولة قانون ويحترم فيها الجميع القانون والمرأة والشريعة الإسلامية التي جميعها يصب في صالح الأسر: «أنا مع القوانين المصرية اللي بتناصر المرأة لإصلاح الأسرة المصرية، وصلاح البيت وقوته من المرأة».

إيمان الريس: مينفعش نعمم ونقول كل الستات أو الرجالة ظالمين

وأضافت «الريس»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المرأة المصرية معروف عنها الوقوف بجانب زوجها وتضحيتها من أجل استمرار الأسرة ولمنع انهيارها: «مينفعش نعمم ونقول كل الستات ظالمة أو كل الرجالة ظالمين».

واستطردت: «فيه وقائع كتيرة الراجل بيتحدي فيها زوجته بعد الطلاق، والمقهور والمظلوم في تلك القضية هم الأطفال، وخلينا نتفق أن الرجل والمرأة المصرية محتاجين دعم مش حرب، وأحنا بنعمل قانون علشان نساعد الزوجين، ومينفعش نقول أن حد منهم مقهور».

استشاري أسري: يجب على الرجل احترام عقد الزواج

وأوضحت «الريس» أنه في حال تزوجت السيدة من رجل يحترم العقد بينهما ويعطيها حقها بشكل متكامل فلماذا إذا تذهب للمحاكم من أجل تقديم شكوى ضد زوجها: «الست مش غاوية تروح المحكمة وتقدم دعوى ضد زوجها، ولو الراجل أدي لمراته حقوقها كاملة متكاملة مش هتلاقي مخرج ليها أنها تروح تشتكيه في المحكمة».