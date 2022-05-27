دعاء عبدالسلام: الراجل المصري مقهور ومش نكدي ومحبوب على مستوى العالم

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قالت الكاتبة دعاء عبدالسلام إن هناك توجه مجحف وظالم وقد يصبل لدرجة من درجات القهر النفسي والمعنوي تجاه الرجل المصري، إذ أنه بمثابة وتد المجتمع ولا يجوز هدمه من أجل تطبيق أشياء ليست في الطبيعة المصرية: «مقتنعه أن فيه مؤامرة كبرى دخلت من باب الأسرة المصرية تجاه الرجال، وأحنا مش مجتمع ذكوري بالمرة».

دعاء عبدالسلام: الست بقت بتضرب جوزها

وأضافت «عبدالسلام»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن السيدة المصرية باتت حاليا الأكثر اعتداءا على زوجها في المجتمع المصري بناءً على إحصائيات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية: «الست بقت بتضرب جوزها، وفي الأخر يقولك الراجل ميتجوزش إلا بعلم الأولي في حين أن من ضمن المطالبات اللي تضحك أن الست تتجوز من غير ولي».

واستطردت: «الرجل مقهور واللي يقول غير كده يبقي ظالم، الراجل بقي بيتسجن علشان شوية خشب، وفيه حاجة اسمها نفقة بطانية ولحاف، هو فيه ست محترمه تطلب من طليقها أبو لاودها حاجة زي كده، والنيابة بتدي تمكين فوري».

وأوضحت أن أغلب حالات الطلاق تحدث في العام الأول من الزواج، وهو أمر غريب في المجتمع المصري: «الراجل المصري مش نكدي، الراجل المصري فرفوش جدا ومحبوب جدا على مستوى العالم، ولو الست اختارت رجل وطلبت منه الطلاق فهو نتيجه سوء اختيارها».

وتابعت الكاتبة دعاء عبدالسلام: «الست طبيعتها أنها دايما بيكون عندها نوع من أنواع الطمع ودي طبيعة ربانية، ولو هاودتها الدنيا بتزيد وتعلي معاها، على النقيض بقي بص للراجل المصري وشوفه بقي عامل أزاي وشكله عامل أزاي».