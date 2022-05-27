الامارات | خاطفو طالب مصري بجنوب إفريقيا: سنرسل مندوبنا للقاهرة لاستلام الفدية!

شكرا لقرائتكم خبر عن خاطفو طالب مصري بجنوب إفريقيا: سنرسل مندوبنا للقاهرة لاستلام الفدية! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاصيل جديدة مثيرة وغير متوقعة شهدتها واقعة اختطاف طالب مصري في جنوب إفريقيا،

فقد فاجأ الخاطفون والد الطالب المصري باتصال هاتفي معه امس الخميس، وطالبوه بتجهيز مبلغ الفدية وقدره 5ملايين راند جنوب إفريقي ما يعادل 6,5 مليون جنيه للإفراج عن ابنه.

وأكدوا أنه بإمكانهم إرسال مندوب عنهم إلى منزله في مصر لاستلام المبلغ.

وقال هيثم كامل جابر، والد الطالب المختطف لـ"العربية.نت"، إنه صدم فعلاً من تصرّف العصابة، مشددا على أنه بات يخشى على حياة ابنه.

كما تابع أن ليس بإمكانه تأمين هذا المبلغ الضخم، خصوصا أنه لا يثق بكلام العصابة حول الإفراج عن ولده بعد تسديد المال.

وأوضح الأب أن من تفاوض معه عربي الجنسية وتحدث بلكنة شامية.

وعن آخر مكالمة جمعته بابنه، أفاد بأنها كانت يوم الجمعة قبل الماضي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وبعدها بساعتين حاولت والدته الاتصال به مرة أخرى فلم يرد، وبعدها انقطع الاتصال.

يذكر أن الشاب المختطف مؤمن كان سافر يوم 17 مارس الماضي إلى دولة جنوب إفريقيا، للالتحاق بإحدى أكاديميات الطيران هناك، وكانت العائلة تتواصل معه يومياً دون أي مشكلات، إلى أن انقطعت أخباره فجأة وفقدوا الاتصال به يوم الجمعة قبل الماضي.

وعند سؤال الأكاديمية جاء الجواب بأن الشاب خرج مع صديقه ولم يعد.

وبعد اختفاء يومين، تلقّى الوالد اتصالاً هاتفياً من شخص وسيط ،أبلغه باختطاف ابنه، وأن الخاطفين يطالبونه بفدية.

وتابع أن الوسيط طالبه بعدم إبلاغ الشرطة أو الأكاديمية منعا لحدوث مكروه لابنه، وهدده إن لم ينفذ المطلوب منه.

وتدخلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وردت على استغاثة أهالي الطالب، هيثم كامل، وصديقه فادي بعد اختطافهما، وقالت عبر حسابها في فيسبوك، إن السفارة المصرية بدأت عملها في بريتوريا عبر التنسيق مع أكاديمية أتيس للطيران والجهات المعنية في البلاد لمعرفة تفاصيل عملية الاختطاف ومصير المواطن المصري.

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