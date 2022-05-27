الامارات | تويتر يضج بخبر #مقتل_العنود على يد عائلتها والشرطة السعودية تحقق

شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يضج بخبر #مقتل_العنود على يد عائلتها والشرطة السعودية تحقق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه بالإشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن دخول فتاة المستشفى ووفاتها رحمها الله لاحقاً.

وأوضح متحدث الشرطة عبر حساب الأمن العام بتويتر، أنه جرى فور تلقي البلاغ مباشرة الحادثة والقبض على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت السلطات السعودية، أعلنت مساء امس الخميس، وفاة فتاة بسبب تعرضها للاعتداء والتعنيف على يد ذويها، على ما أفاد به حساب الأمن العام على تويتر.

وكان موقع تويتر ضج بخبر وفاة فتاة سعودية بعد أن قالوا إنها تعرضت للتعذيب على يد والدها. وبات هاشتاغ #مقتل_العنود ضمن قائمة أعلى الوسوم رواجا في السعودية على موقع تويتر، حيث تداول مغردون قصة الفتاة المتوفية.

وزعم مغردون أن والد الضحية طلب منها رفض زوج تقدم لها لأسباب تتعلق بعدم تكافؤ النسب، إلا أنها تعرضت للتعذيب بعد اكتشاف والدها أنها تتواصل مع الرجل الذي تقدم لها عبر الهاتف.

وقال مغردون حسب موقع "الحرة" إن والدها واثنين من أشقائها احتجزوها في المنزل لمدة أسبوع قبل تدهور حالتها ونقلها لمستشفى الملك فهد بالرياض وهناك توفيت، حسب زعمهم.

في المقابل، زعمت مغردة قالت أنها شقيقة للفتاة المتوفية إن اختها توفيت نتيجة انخفاض حاد في الضغط أدى لتوقف قلبها 3 مرات قبل وفاتها دماغيا الأمر الذي جعلها تبقى في المستشفى لمدة 19 يوما قبل وفاتها.

ولم يتسن التحقق من المعلومات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية.

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