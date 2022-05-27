بطلة صغيرة.. حكاية «أميري» قتلها «سفاح» لاتصالها بالشرطة لإنقاذ أصدقائها بالمدرسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شجاعتها غلبت سنها الصغير، والذي لم يتعدى الـ10 سنوات، فقد وقفت أميري جو غارزا، مثل البطلة كما أطلقت عليها وسائل التواصل الاجتماعي، في وسط الرصاص غير عابئة به لتحاول الصغيرة أن تنقذ نفسها والأطفال من عدة رصاصات طائشة وجهها مراهق أمريكي لطلاب المدرسة مع مدرسيهم، وفيما يلي تفاصيل القصة.

كيف واجهت البطلة أميري رصاص القاتل الأمريكي؟

منذ إطلاق النيران في مدرسة ساندي هوك عام 2012، بـ أمريكا لم تشهد الولايات جريمة أكثر دموية من تلك التي نفذها مراهق يدعى سلفادور راموس، إذ قتل هذا المراهق 19 طفلا وكذلك معلمين، في مدرسة ابتدائية تقع جنوب ولاية تكساس الأمريكية، بحسب مجلة «بيبول» الأمريكية.

وفي وسط الخوف والفزع الذي عاشه الأطفال، أخرجت الطفلة أميري هاتفها المحمول، واتصلت بالنجدة 911، في محاولة منها لإنقاذ نفسها والأطفال والمعلمين، وكان يمكن للشاب أن يأخذ هاتفها المحمول، أو يضربها ضربا خفيفا إلا أنه أنهى حياتها وأرداها قتيلة مباشرة بعد أن اتصلت بالنجدة، وذلك بحسب حديث جدتها بيرلندا أيولا البالغة من العمر 49 عاما.

وقالت الجدة كذلك إن حفيدتها كانت تحب مساعدة الآخرين، وكذلك حمايتهم، وخاصة أخيها الصغير زين البالغ من العمر 3 سنوات، وكانت تقبله يوميا قبل ذهابها للمدرسة، هذا فضلا عن تفوقها الدراسي فقد حصلت على شهادة تقدير في نفس اليوم الذي حدثت فيه تلك المذبحة البشعة بحق الأطفال.

تفاصيل المذبحة

وكان المراهق الأمريكي مرتكب المذبحة يبلغ من العمر 18 عاما، وقد اشترى بندقيتين وتباهى بهما عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقال إنه هناك شيئا بشعا سوف يحدث، إذ ألمح إلى أنه سيرتكب فظائع وبالفعل نفذ تلك المذبحة.

وقُتل الشاب أيضا في مواجهته مع الشرطة بنفس يوم الهجوم، وقد قتل أطفال في الصف الرابع الأاتدائي جميعهم في عمر 10 سنوات، إذ أنهم كانوا من نفس الفصل.