الامارات | السعودية: طبيب ينقذ حياة طفلة ابتلعت 27 كرة مغناطيسية صغيرة !

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: طبيب ينقذ حياة طفلة ابتلعت 27 كرة مغناطيسية صغيرة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن الفريق الجراحي المتخصص في حالات الرضع وحديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال في مدينة حفر الباطن في السعودية، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين ابتلعت 27 كرة مغناطيسية صغيرة، بحسب بيان لوزارة الصحة السعودية.

وأشار البيان أن صور الأشعة السينية التي أجريت للطفلة، أظهرت وجود 27 كرة مغناطيسية صغيرة من مكونات إحدى الألعاب داخل الجهاز الهضمي، الأمر الذي أدى إلى ثقب جدار الأمعاء في 8 مواضع، ما سبب لها ألاما في البطن مع قيء مستمر لأكثر من أسبوعين.

وأُجري تدخل جراحي سريع لاستخراج القطع المغناطيسية وخياطة الثقوب المعوية، واستغرقت العملية ثلاث ساعات ونصف، تكللت بالنجاح، وغادرت الطفلة المستشفى بعد استقرار حالتها.

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