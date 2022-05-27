الامارات | السجن مدى الحياة لكويتية قتلت ابنتها .. ومحامية الأب: سنستأنف الحكم ونطلب الإعدام !

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة لكويتية قتلت ابنتها .. ومحامية الأب: سنستأنف الحكم ونطلب الإعدام ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في الكويت، بالسجن مدى الحياة على المواطنة الكويتية المتهمة بقتل ابنتها فيما عرف بـ "جريمة السالمية"، بعد أن كانت حبستها في المرحاض 5 سنوات حتى تحللت جثتها.

ورأت المحكمة أن هذه العقوبة هي التي تستحقها المتهمة، وفقاً للقانون.

فيما قالت المحامية الموكلة من طرف الأب، فاطمة الذيبان انه و"على الرغم من أن المؤبد بمثابة عقوبة الاعدام، إلا أننا سنطعن على الحكم بالاستئناف، ونطالب بإعدام المتهمة". وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

ويذكر أن الأم المتهمة قد أنكرت التهم المسندة إليها، وأكدت أنها لم تقصد قتل ابنتها بل كانت تقصد حبسها للسيطرة عليها، ولما اكتشفت وفاتها لم تفصح عن الأمر خوفاً من اتهامها بالقتل وسجنها.

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