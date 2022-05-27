الامارات | فنانة عراقية تنفي التقاط "سيلفي" مع جثة والدها: الصورة كانت قبل وفاته ! (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة عراقية تنفي التقاط "سيلفي" مع جثة والدها: الصورة كانت قبل وفاته ! (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت الفنانة العراقية كادي القيسي ان تكون قد التقطت صورة لها مع جثة والدها بعد وفاته، وقالت ان الصورة التي انتشرت على وسائل التواصل كانت خلال مرضه.

وكانت كادي قد تعرضت لهجوم عنيف عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة "سيلفي" إلى جانب جثة والدها، لكنها نفت ذلك بالقول: "أول شي الأب أبويه وأني حرة، وثاني شي الصورة آخر صورة لأبويه قبل وفاته وكان مريض".

وكانت القيسي قد نعت والدها قائلةً: "إنا لله وإنا إليهِ راجعون، الله يرحمك ياأبويه حبيبي كسرت ظهري يالحنين (...) آخ يا بابا أخذت روحي وراك".

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