الامارات | الأردنيات غاضبات من إعلان يصف المرأة السمينة بـ "البطيخة" ويعدها بتحويلها إلى "خيارة" !

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنيات غاضبات من إعلان يصف المرأة السمينة بـ "البطيخة" ويعدها بتحويلها إلى "خيارة" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اثار إعلان لمنتج تنحيف عبر منصات التواصل الاجتماعي غضب النساء في الاردن، بعد ان وصف النساء اللواتي يعانين من السمنة بـ"البطيخة" واعداً إياها بتحويلها عن طريق هذا المنتج إلى "خيارة" كناية عن النحول.

واجتاح سيل من التعليقات مواقع التواصل، رافضا طريقة جذب الجهة المعلنة عن مستحضر التنحيف الخاص بها، لما قد يلحقه من آثار نفسية وخيمة بحق من يعانين من مرض السمنة.

وجاء في الاعلان: "رح تنبسطي كتير !! لما تكوني بطيخة وتصيري خيارة"، واصفا المنشور النساء السمينات بـ"البطيخ" والأخريات "بالخيار"، وهو الأمر الذي أثار غضب العديد من النساء والمدافعين عنهن.

وطالب العديد الجهات المعنية بمراقبة مثل هكذا اعلانات، ومتابعتها بشكل كبير بعد أن أصبحت ظاهرة مقلقة حيث لم يمر وقت طويل على اعلان انتشر في شهر رمضان الماضي على ظهر حافلات النقل العمومي لشركة تنتج أرزا يعد أصحابه المرأة بأن زوجها لن يُطلقها إذا استخدمته في طبيخها.

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