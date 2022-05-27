الامارات | أيمن زيدان: "في هذه المدينة المنسية تموت أحلامُنا" !

شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن زيدان: "في هذه المدينة المنسية تموت أحلامُنا" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الممثل السوري ​أيمن زيدان​ صورة جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلق زيدان على الصورة بإحدى خواطره التي بدأ بنشرها مؤخراً وتشير الى تذمره وإحباطه من الوضع الذي وصلت اليه بلاده، وقال: "هنا في هذه المدينة المنسية تموت أحلامُنا ويضيق فضاء ُحياتنا وحين أفكر ُّ في الرحيل يباغتني سحر ُابتسامتك فيحملني بعيداً على أجنحةٍ من حباتِ مطرٍصيفي وأغفو على هالةِ ضوءٍ تنير روحي المتعبة يتسعُّ العالم ويصير أفقاً لاحدود له ولانهايات يصير مساحةً مفتوحة مليئةً بفراشات لاتهاب الضوء حينها أخبئك في قلبي الواهن فتمسحين بيديك خيباتِ الزمن الأغبر وأروي لك حكايات أمراء العشق الغابرين حين يطول ردُك ينهكني الصمت ويثقل روحي سؤالُ موجع . هل انتهى زمن الحكايات المبهجة".

ويذكر ان زيدان كان من أكثر الفنانين السوريين تأييداً للسياسات الرسمية في الأزمة التي طالت لأحد عشر عاماً، ولم يكن من الذين انتقدوا الوضع العام في البلاد إلا في الفترة الأخيرة.

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