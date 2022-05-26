أحمد كريمة: المرأة إذا غاب زوجها أكثر من 4 أشهر وتخشى الفتنة يمكنها طلب الطلاق

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الانتقادات التي وجهت إليه بعد تصريحاته الأخيرة حول الزوجة الثانية، قائلا: «شر البلية ما يضحك، وردود الأفعال لم تكن تستند إلى صلب الحقيقة».

خليلة في الطهارة أفضل من خليلة في النجاسة

وأضاف أحمد كريمة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك تقريرا تلفزيونيا بأحد البرامج اشتكى فيه بعض المغتربين في بلاد لا يستطيعون العودة منها قبل مرور 5 سنوات بسبب تعقيدات في أمور التأشيرة، وهم بحاجة إلى زوجة وسألوا ماذا يفعلون في هذه الحالة.

وأفاد بأنه قال ردا على سؤالهم: «يجب ألا يغيب الزوج عن بيته لمدة تطول عن أربع أشهر، وإذا طاقت نفسه إلى الزواج فليتزوج بدلا من الوقوع في المحظور أو الزنا، ويجب على الزوجة عدم منع زوجها من الزواج لأن خليلة في الطهارة أفضل من خليلة في النجاسة».

تعدد الزوجات مشروع

وكشف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن المرأة إذا غاب زوجها عنها لمدة تتخطى الـ4 أشهر يمكنها طلب الطلاق إذا كانت تخشى الفتنة، وهذا وفقا للشريعة والقانون.

ولفت أحمد كريمة، بأن تعدد الزوجات مشروع لكنه لم يتحدث عنه في تصريحاته الأخيرة، قائلا: «الزواج الثاني كان إباحة وليس وجوب قلت إنه مباحا وليس واجبا، والكلام تم اجتزائه عن موضوعه وهناك من يريدون تمييع الأسرة المسلمة».