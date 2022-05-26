«القومي للمرأة»: خاطبنا «تويتر» بشأن تغريدة عمرو واكد.. ويمكننا اتخاذ إجراء دون الرجوع إليهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، إن الفنان عمرو واكد أساء إلى سيدات مصر عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» منذ يومين، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة قدم بلاغا ضد هذا الفنان المصري.

سب المرأة المصرية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، أن «واكد» عليه تهم التشهير والسب والقذف، موضحة أنه جرى التواصل مع شبكة التدوين القصير «تويتر» لأنه أساء لحقوق الإنسان وأهان المرأة المصرية، مبينة أن «تويتر» لم يرد ولكن يمكن أن يتخذ إجراء دون الرجوع إليهم.

البلاغ المقدم ضد «واكد»

وأوضحت مدير مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، أن النيابة تتابع البلاغ المقدم وهناك انتظار من أجل معرفة الإجراءات التي يجرى اتباعها الفترة المقبلة ضد هذا الفنان الذي عمد إلى الإساة عبر حسابه على «تويتر» إلى المرأة المصرية التي لم تتسبب له بأي أذى.