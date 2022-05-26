«الصحة العالمية» تحذر من ترك الطعام خارج الثلاجة وتنصح بالتخلص من الثمرة المتعفنة فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة غادة نصرالدين، أستاذ الصحة العامة في كلية طب قصر العيني ومستشار بالصحة العالمية، إنّ أمراض الصيف مشابهة في كل دول العالم، نظرا لأن التقلبات الجوية من البارد إلى الساخن يصحبها تغيرات كثيرة من ضمنها تغيرات في طبيعة البشر وتنقلاتهم، وطبيعة طعامهم، وتغيرات في ناقلات الأمراض مثل الحشرات.

أمراض خطيرة ينقلها الذباب

وأضافت «نصرالدين»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن الحشرات مثل الذباب تبدأ في التكاثر بسبب تغير درجات الحرارة مع دخول الصيف، وهذه ناقلات خطيرة للغاية للأمراض خاصة الجهاز الهضمي والنزلات المعوية وما بيصاحبها من إسهال وغيرها من الأعراض.

وأشارت إلى أن من بين أشهر الأمراض، نتيجة للإجازات وخروج المواطنين والذهاب للمصايف هو تناول طعام «تيك أواي»، لافتة إلى أن وجبات سريعة التحضير والعادات الغذائية يكون الطعام إما أن يكون غير نظيف إما إعداده ليس بأحسن صوره، ما يصاحب ذلك الكثير من النزلات المعوية.

خطورة ترك الطعام خارج الثلاجة

وأكدت أن الطعام في درجة الحرارة المرتفعة يكون أكثر عرضة للفساد، والبيكتيريا والفيروسات تحب درجة الحرارة الدافئة للتكاثر في الطعام، ولابد ألا يترك الطعام المطهي خارج الثلاجة بالصيف أكثر من ساعة، بينما يجب وضع الطعام بالثلاجة بعد شراءه.

وتابعت: «لو الأكل فضل عند 5 لـ60 درجة مئوية خارج التلاجة سواء مطهي أو غير مطهي هيكون عرضة لحدوث تسميم غذائي حال تناوله الشخص، والمحلات اللي بتسيب الأكل برة لفترات طويلة بيخلي الناس أكتر عرضة لأمراض خطيرة جدا».

تخلص من الثمرة فورا في هذه الحالة

وأوضحت أن الخضراوات أو الفاكهة بمجرد أن تترك أنواع من العفن، إذا كانت شيء بسيط خارجي، لكنه في الداخل يكون شيء كبير ومنتشر، والتخلص من الثمرة ضروري، وبالتالي لابد من الحرص على طريقة حفظ الطعام، «ست البيت لازم تتعلم إنها تشتري على قد احتياجاتها بس ومتتعرضش للرطوبة والاستهلاك يكون دوري فريش».