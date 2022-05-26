الامارات | معركة شرسة بين فيل وطائر.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن معركة شرسة بين فيل وطائر.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر على السوشيال ميدياً مقطع مصور لفيل صغير يتنمر على طائر كان يهتم بشؤونه الخاصة، حيث قام الفيل الصغير بمضايقته ورشه بالماء.

وقام مسؤول في حديقة الحيوان بمشاركة الفيديو عبر "تويتر"، وأعتبره درساً حول عواقب التنمر على الآخرين، حيث قال في تغريدة مصاحبة لقطع الفيديو: "إن مضايقة شخص ما من خلال اعتباره صغيرًا هو أمر أحمق. لأنه حتى الطائر الصغير يمكنه أن يجعل الفيل يرقص".

يُظهر الفيديو فيلًا رضيعًا رائعًا وهو شقي من خلال مضايقة طائر كان يهتم بشؤونه الخاصة، حيث يرش الفيل بشكل هزلي بعض الماء على الطائر مرات عدة، مما يزعج الطائر، ثم يطير الطائر الغاضب فوق الماء إلى الفيل ليعلمه درسًا.

يصعد الطائر على ظهر الفيل ويضربه ويركض الفيل بشكل هيستري لإبعاد الطائر عنه. ثم يدخل الاثنان في أفضل قتال على الإطلاق.

استمروا في مهاجمة بعضهم البعض ذهابًا وإيابًا.

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