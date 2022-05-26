5 طرق طبيعية تخلصك من حشرات المنزل في الصيف.. وداعا للنمل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في فصل الصيف يزداد وجود الحشرات مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة داخل المنازل، مما يدفع الكثير من السيدات وربات المنزل على استخدام المواد الفعالة لإبعاد الحشرات والتخلص منها، ولكن من المحتمل أن يكون الأمر ضارًا إذا كان لديهن أبناء في مراحل عمرية صغيرة.

طرق طبيعية للتخلص من الحشرات

يقدم «هن» مجموعة من النصائح التي تساعدك في التخلص من انتشار الحشرات في منزلك، وذلك وفقًا لموقع «Wiki How»:

هناك مجموعة من الزيوت والمنتجات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من الحشرات مثل النمل، والتي تتمثل في الآتي:

- زيت الأوكالبتوس والليمون، يعتبر من الزيوت الطبيعية التي تستخلص من شجرة الأوكالبتوس والتي تعد من أكثر المواد الفعالة في طرد الحشرات والتخلص منها بشكل نهائي، يمكنك استخدامه من خلال وضعه مع قطع من القطن ثم تركها في أماكن متفرعة يتواجد بها الحشرات.

- يستخدم زيت شجرة الشاي في طرد النمل، إذ يمكن استخدامه من خلال مزج قطرات منه مع كمية مناسبة من الماء ووضعها في المكان الذي ينتشر فيه الحشرات باستخدام البخاخ، ستلاحظين أنك تخلصت منها تمامًا.

- يمكنك استخدام الفازلين والنعناع، من خلال خلط كمية متوازنة من النوعين، ودهن الأماكن التي ينتشر بها الحشرات خاصًة النمل، إذ يعتبر الفازلين من أكثر المواد التي تعرقل حركة النمل، وبالتالي يمنع انتشاره.

- هناك أنواع من الشموع التي خصصت للتخلص من الحشرات والبعوض، لاحتوائها على مادة «جيرانيول» التي تدخل في صناعة العديد من المواد التي تستخدم لطرد الحشرات.

- لا يقتصر استخدام القهوة على المشروبات فقط، إذ تعتبر من المساحيق التي لها دور فعال في التخلص من خلال الحشرات، من خلال عمل حيلة بسيطة باستخدام مصيدة الحشرات، ووضع المسحوق بداخلها مما يساعد على جذب الحشرات، وسهولة التخلص منها.