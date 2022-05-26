طريقة عمل الستيك المشوي بالبطاطا والمشروم.. «تكات المطاعم السرية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من أكثر ماتبحث عنه الأمهات طريقة عمل الستيك المشوي لأنه أكلة سهلة لربات البيوت، ولا تحتاج الى العديد من البهارات فتحتاج فقط لتتبله خفيفة لتسهل عملية التذوق لطعم اللحوم.

«هن» تقدم خلال السطور التالية طريقة عمل الستيك المشوي بحسب الشيف «علاء الشربيني» ببرنامجه «أحلى أكلة» على قناة «أون».

طريقة عمل ستيك اللحم مثل المطاعم

الستيك بأطعمته المختلفة من الأكلات المفضلة لدى الجميع خاصة لمحبي اللحوم، إذ تبحث ربات البيوت من وقت لآخر عن طرق إعداده وتحضيره في المنزل، سواء كان مشويا أو بالمشروم والخضروات والبطاطا.

طريقة عمل الستيك المشوي على الجريل

قطعتين لحم ستيك

بصلة مقطعة شرائح

4 فص ثوم مفروم

نصف كوب بقدونس

زيت زيتون

مشروم

بطاطا

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل أسود

أعشاب

نصف كوب زبدة

طريقة عمل الستيك المشوي للشيف علاء الشربيني

تطرق الستيك باستخدام مطرقة اللحم من الجانبين حتى تفرد، وتتداخل مع البهارات، وتشوح اللحم حتى تذخل التتبيله بداخلها.

نحضر إناء ويوضع به زيت الزيتون والزبدة والبهارات والأعشاب، ويوضع معهم الستيك بعد طرقة بالمطرقة الخاصة باللحوم جيدا.

توضع طاسة من التيفال على النار ويوضع بها الزبدة ونتركها حتى تسيح.

يوضع عليها الستيك ويتم تحميره من الجانبين حتى يحمر لونه.

أثناء ذلك تقطع البطاطا دوائر متوسطة الحجم ويضاف إليها الاعشاب والمشروم والثوم.

يحمر البصل والثوم والمشروم مع الثوم والأعشاب بالمقلاة مع الستيك، ويضاف إليهم المشروم مع التقليب المستمر.

بعد نضح اللحم جيدا والبطاطا توضع في صينية وتدخل الفرن مغطاة بورق الومنيوم جيدا حتي تنضج بلون شهي وجميل.

يوضع الستيك في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.