لمن يعاني بهذه الأمراض.. احذروا تناول البصل والخضروات النيئة: مميتة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتوي الخضروات الورقية مثل البصل، السبانخ، والخس وغيرها، على «أ،ب،ك» وحمض الأسكوربيك، أي تحتوي على عدد كبير من المواد المفيدة وتعمل هذه المواد على إبطاء امتصاص الكوليسترول والكربوهيدرات، وبالتالي تنتمي إلى منتجات الحمية الغذائية، بحسب حديث اختصاصية روسية في حديث لصحيفة «فيتشيرنايا موسكفا».

إحذر البقدونس أو البصل إذا كانت تعاني من الحساسية

وفي حالة الحساسية من البقدونس أو البصل قد يكون تناولها هي اللحظات الأخيره في حياة ذلك الشخص، وذلك لأن الإشارات التحسسية له سوف تعمل ويظهر عليه أعراض الحساسيه المفاجئة مباشرة بعد أكلها.

أضرار الخضروات النيئة بكميات كبيرة

ومن ناحية أخرى، قدم دكتور «محمد طعيمة» أخصائي الغدد الصماء، نصائحه لـ«هن» بعد سؤاله عن تلك النظريه، فأكد أن تناول الخضروات النيئة بكميات كبيرة في حالة الحساسية قد يكون مميتا فعلا، وذلك لأن الأطعمة النيئة من الممكن أن تسبب الوفاة، وذلك لتأثيرها السلبي على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة وقرحة المعدة، والتهاب البنكرياس وحصوى الكلى، لكن في حالات معدودة فقط.

كيفية الاستفادة

أضاف«طعيمة» أنه يمكن تقليل تأثير هذه المنتجات في الجسم والحفاظ على خصائصها المفيدة من خلال غسلها وطهيها جيدا ودخولها في النظام الغذائي للشخص، مما يجعله يستفيد منه بشكل مباشر دون الالتفات إلى أضرارها.

جدير بالذكر، أن عدم تحمل هذه المنتجات، سببا للامتناع عن تناولها ولكن هذا التـأثير يكون عادة مؤقتا، أي يمكن إضافتها للحمية الغذائية مرة أخرة بعد مضي ستة أشهر.