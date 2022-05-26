الامارات | تحذير طبي.. في هذه الحالة تناول الخضار قد يكون مميتا

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبي.. في هذه الحالة تناول الخضار قد يكون مميتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت أخصائية بالغدد الصماء إن تناول الخضار في حالة الحساسية قد يكون مميتًا.

وتشير الأخصائية الدكتورة يلينا شيتينينا، في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" الروسية، إلى أن الخضار والأطعمة النيئة المحتوية على نسبة عالية من فيتامين К، قد تؤدي إلى تفاقم أمراض المعدة، وفي حالة الحساسية يمكن أن تسبب الوفاة.

ولكن الخضراوات الورقية كالبصل والسبانخ والخس وغيرها، تحتوي على عدد كبير من المواد المفيدة مثل فيتامينات A و B و K وحمض الأسكوربيك، وتعمل هذه المواد على إبطاء امتصاص الكوليسترول والكربوهيدرات، وبالتالي تنتمي إلى منتجات الحمية الغذائية.

ووفق "روسيا اليوم"، تشير الخبيرة إلى أنه في حالة الحساسية من البقدونس أو البصل "قد يصبح تناولها في كل مرة الأخير في حياة الشخص". كما أن عدم تحمل هذه المنتجات سبب للامتناع عن تناولها، ولكن هذا التأثير يكون عادة مؤقتًا، أي يمكن إضافتها للنظام الغذائي ثانية بعد مضي ستة أشهر.

وتضيف: يمكن أن يكون لتناول الخضار بكميات كبيرة تأثير سلبي على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة والتهاب البنكرياس وحصى الكلى، ولكن يمكن تقليل تأثير هذه المنتجات في الجسم والحفاظ على خصائصها المفيدة من خلال المعالجة الحرارية.

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