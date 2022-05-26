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الامارات | بقدم واحدة.. فتاة هندية تقطع مسافة كبيرة يوميا للذهاب إلى مدرستها (فيديو)

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو، فتاة هندية تذهب إلى مدرستها يوميًا وهي تسير على قدم واحدة.

وظهرت الفتاة وهي تقفز على قدم واحد، بعد أن فقدت قدمها الأخرى، حيث تسير الطفلة ما يقرب من نصف كيلو متر يوميا من أجل الذهاب للمدرسة.

وطالب البعض بتوفير دراجة ثلاثية العجلات للطفلة، لتتمكن من قطع الطريق بسهولة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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