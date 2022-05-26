جدول كيتو دايت.. أسهل طريقة لفقدان الوزن

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تريد الكثير من النساء التخلص من الوزن الزائد دون إجراء عمليات جراحية أو الحرمان من الطعام، لذلك ظهر في السنوات الأخيرة نظام دايت جديد وهو كيتو دايت والذي انتشر بصورة كبيرة في مصر والوطن العربي، وهو نظام له العديد من المميزات، منها فقدان الوزن ومرض السكري والصرع.

جدول كيتو دايت

عرض موقع «إيفري داي هيلث»الأمريكي، الطريقة الأمثل لعمل جدول كيتو دايت ونصح بتناول الوجبات التي تحتوي على 50 جراما من الكيبوهيدرات فيما أقل يوميًا للوصول إلى الوزن المثالي، والطريقة هي:

اليوم الأول

ـ الإفطار بيض مخفوق بالزبدة على طبقة من الخس مغطاة بالأفوكادو.

ـ غداء سلطة السبانخ مع سمك السلمون المشوي.

ـ سناك كرافس أو ثمرة فاكهة.

ـ العشاء يُقطع اللحم مع سلطة.

اليوم الثاني

ـ قهوة الإفطار بدون سكر وبيض مسلوقـ سناك مكسرات قليلة الكربوهيدرات.

ـ الغداء سلطة تونة بالطماطم.

ـ سناك روست بيف وشرائح جبن رول.

ـ العشاء كرات اللحم مغطاة بصوص الكريمة.

اليوم الثالث

ـ فطور بيض أومليت بالجبن والخضروات مغطاة بالصلصة.

ـ سناك زبادي كامل الدسم.

ـ الغداء قطعة دجاج مشوي وسلطة.

ـ العشاء قطعة سمك السلمون المشوي والسلطة الخضراء.

اليوم الرابع

ـ عصير الإفطار المصنوع من حليب اللوز والخضروات وزبدة اللوز، وجبة خفيفة اثنين من البيض المسلوق.

ـ الغداء: قطع الدجاج المصنوعة من دقيق اللوز على طبقة من الخضار مع الخيار وجبن قليل الدسم، وسناك شرائح جبنة وشرائح فلفل رومي.

ـ العشاء كبد بالفلفل وسلطة خضراء.

اليوم الخامس

الإفطار بيض مقلي مع البسطرمة والفلفل.

ـ الغداء برجر وخس مغطى بالأفوكادو وسلطة.

ـ العشاء كفتة في الفرن مع سلطة.

اليوم السادس

ـ الفطور بيض مشوي.

ـ الغداء سلمون مسلوق والأفوكادو ملفوفة وخالية من الأرز أو وجبة خفيفة من اللحوم.

ـ العشاء كباب لحم بقري مشوي مع فلفل وخضروات سوتيه.

اليوم السابع

ـ الفطور بيض المخفوق مع الخضار ومغطى بالصلصة.

ـ غداء سلطة السردين مع المايونيز في نصف حبة أفوكادو.

ـ العشاء سمك السلمون المشوي مع الزبدة وخضروات سوتيه مشوية.

أكلات يسمح بها نظام كيتو دايت

عرض موقع «إيفري داي هيلث» الأمريكي، جدول كيتو دايت سهل ويحتوي على العديد من الأكلات المفيدة حيث أن نظام الكيتو يسمح بالعديد من الأكلات لا يسمح بها نظام الدايت العادي، منها:

ـ الأسماك

ـ الخضروات

ـ البيض

ـ الزبادي والجبن القريش

ـ زيت الزيتون

ـ الدجاج ـ زيت جوز الهند

ـ المكسرات

ـ الزبدة

ـ الشكولاتة الداكنة والكاكاو

ـ الأفاوكادو

ـ اللحوم بأنواعها

المشروبات التي يسمح بها كيتو دايت

ـ الإكثار من شرب الماء.

ـ الديتوكس (ماء بشرائح الليمون أو الخضروات الساقع).

ـ القهوة والشاي بدون سكر.

ـ الأعشاب بأنواعها.