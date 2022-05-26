طريقة طبخ المقلوبة السورية باللحمة.. مكونات سهلة وعلى «قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المقلوبة السورية باللحمة من أكثر الأكلات التي تتساءل عنها الأمهات، لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة، وتُعد وجبة غذائية متكاملة وطبق رئيسي في السفرة، لذلك يقدم «هن» بالتعاون مع الشيف «أميرة شنب» مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» على قناة CBC سفرة، طريقة طبخ المقلوبة السورية باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في البيوت المصرية.

طريقة طبخ المقلوبة السورية باللحمة

المكونات

ـ 3 أكواب أرز بسمتي

ـ 4 أكواب من مرق اللحم ـ كيلو باذنجان مقشر ومقطع شرائح

ـ ¾ كيلو لحم مفروم

ـ بصلة كبيرة مفرومة

ـ ملعقتان كبيرتان من الزبدة

ـ ½ كوب من اللوز المقشر والمكسرات حسب الرغبة

ـ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ـ ملعقة صغيرة قرفة

ـ 2 ورق لوري

ـ ½ ملعقة صغيرة من الحبهان

ـ ملح وفلفل أسود

الطريقة:

أولا: اقلي الباذنجان في زيت غزير وساخن، ثم ارفعيه على مناديل حتى يتصفى من الزيت، ثم ضعي الزبدة على نار متوسطة وضعي البصل وقلبيه جيدًا حتى ينضج، ثم ضعي نصف كمية البهارات والملح والفلفل الأسود واللحم مع التقليب جيدًا. اتركيه على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

ثانيًا: أضيفي باقي البهارات والملح والفلفل الأسود إلى مرق اللحم في حلة، واغليه على نار متوسطة ثم ارفعيه من على النار، وفي طاسة صغيرة حمصي بها اللوز والمكسرات مع ملعقة كبيرة من السمنة حتى يأخذ اللون الذهبي وارفعيهم من على النار.

ثالثًا: ضعي بعض اللحم أسفل حلة واسعة، ثم ضعي الباذنجان ورصيه في كل الجوانب، ثم ضعي باقي اللحم ثم الأرز ثم أضيفي المرقة واتركيها حتى يغلي، ثم اخفضي النار وغطي الحلة، واتركي الأرز حتى ينضج، ثم ارفعيه من على النار و اقلبي المقلوبة في طبق التقديم، وزينيها باللوز والمكسرات.

طريقة عمل المقلوبة بدبابيس الفراخ

المكونات

ـ نصف كيلو دبابيس فراخ

ـ 2 ثمرة باذنجان

ـ لتر زيت مقلي

ـ 4 بطاطس حلقات رفيعة

ـ فلفل رومي ألوان

ـ 2 كوب أرز مصري

ـ ملح وفلفل أسود

ـ ماء مغلي

ـ ملعقة كبيرة قرفة

ـ ملعقة صغيرة قرنفل بودرة

ـ كركم

ـ زيت درة

ـ حبهان بودرة

ـ كوب طماطم شرائح

ـ كوب بصل شرائح

ـ مكسرات محمصة للتقديم

الطريقة:

أولاً: ضعي الماء في حلة وأضيفي الملح والفلفل الأسود والحبهان والقرنفل والقرفة واتركيهم على نار متوسطة حتى الغليان، ثم ضعي دبابيس الفراخ إلى الماء ثم اخفضي النار واتركي الدجاج حتى ينضج.

ثانيًا: اقلي الباذنجان في زيت ساخن، ثم ارفعيه على مناديل ورقية حتى يتصفى من الزيت.

- أضيفي الملح والفلفل الأسود والقرفة والبهارات المشكلة والكاري وقلبي الخليط جيدًا.

ثالثًا: في حلة واسعة ضعي طبقة من الباذنجان ثم طبقة من الدجاج ثم الأرز، ثم باقي الباذنجان ثم باقي الدجاج ثم باقي الأرز، وضعى 4 أكواب من المرقة، ثم اتركيه على نار متوسطة حتى يغلى، ثم اخفضي النار وغطّي القدر، واتركيه حتى ينضج الأرز، ثم ارفعيه من على النار اقلبيها في طبق التقديم، وضعي المكسرات.