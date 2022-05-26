معلومات عن العراقية كادي القيسي صاحبة صورة جثة والدها: ارحموني

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعيش حاليا كادي القيسي لحظات قاسية من الحزن الشديد بعد وفاة والدها، إذ أعلنت النبأ عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأوضحت كذلك سبب الوفاة، إلا أن صورة انتشرت لها مع والدها أدت إلى حدوث ضجة كبير لدى رواد السوشيال ميديا، والذين ظنوا أن هذه صورة جثة والدها، ولكن ما هي القصة وراء تلك الصورة؟، هو ما يستعرضه التقرير التالي، ومعلومات عن كادي القيسي بحسب موقع السينما.

قصة صورة كادي القيسي مع والدها

بمجرد وفاة والدها نشرت العراقية كادي القيسي صور لها معه، وعبر صفحتها الشخصية على تطبيق سناب شات، شاركت مع متابعيها وجمهورها تلك الصورة التي أثارت الجدل، وانتشرت عبر نطاق واسع على السوشيال ميديا، وانتقد الكثيرون نشرها صورة لجثة والدها إلا أنها خرجت من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي لتوضح حقيقة تلك الصورة وأكدت أنها ليست لجثة والدها، وإنما له في أيامه الأخيرة أثناء المرض، وطلبت من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة الواسعة.

وكان والد كادي القيسي يعاني من مضاعفات مرض السكر، وجاءت الوفاة بعد 9 شهور من المرض، جراء ارتفاع نسبة السكر ما أدى إلى شلل تام وجلطة، وأوضحت «كادي» عبر سناب شات أن الصورة المنتشرة هي آخر صورة لوالدها: «أول شئ الأب أبويه وأني حرة، وثاني شي الصورة آخر صورة لأبويه قبل وفاته وكان مريض».

من هي كادي القيسي؟

كادي القيسي هي فنانة عراقية بدأت حياتها بتصميم المجوهرات والأزياء.

دشنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم تصاميم الأزياء.

عملت الفنانة العراقية كذلك فى تقديم إعلانات على قنوات محلية مثل قناة أبوظبي والشارقة تخص بعض المناسبات مثل شهر رمضان والأعياد.

دخلت كادي عالم التمثيل عبر السينما الإماراتية، في المسلسل الإماراتي «على قد الحال».

كان عام 2020 هو الانطلاقة الحقيقية لها في عالم التمثيل سواء بالسينما أو الدراما بفيلم «نحس إكس لارج».