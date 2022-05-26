«التضامن»: المرأة أصبحت أكثر وعيا بشأن العنف والتعبير عنه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت جاكلين ممدوح، مدير شئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ العنف زاد في العالم كله لأسباب كثيرة منها ما هو سياسي واقتصادي: «السيدات لم يعدن يقبلن العنف، وأصبحن أكثر وعيا، وبدأن التعبير عن هذا الوعي».

وأضافت «ممدوح» في حوارها مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc: «هناك مراكز تستضيف السيدات المعنفات وتقدم نوعين من الخدمة، الأولى للمقيمات والسيدات اللاتي ليس لديهن مأوى آمن، والثانية تكون الدعم النفسي وأنواع الدعم المختلفة للمتضررات».

دراسات للحالات المختلفة

وتابعت مدير شئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي: «نقوم بعمل دراسة حالة للمترددة والمقيمة لتنفيذ التدخل المناسب مثل الدعم النفسي أو الدعم القانوني أو الدعم الاجتماعي أو التمكين الاقتصادي أو المساعدة في استخراج الأوقات الثبوتية، وكل ذلك بعد دراسة كل حالة على حدة، ونقدم الخدمات وفقا لاحتياجاتها».

مجهود كبير في الجانب التوعوي

وأوضحت جاكلين ممدوح أن العنف الذي تتعرض له السيدة في أسرتها أكبر كثيرا من الذي تتعرض له خارج الأسرة: «الوزارة تعمل في الجزء التوعوي، حتى لا نصل إلى مرحلة العنف، وإذا وصلت السيدة إلى مرحلة العنف، فإننا نوعيها بحقوقها والأماكن التي يمكنها اللجوء إليها»، مشيرة إلى وجود معتقدات خاطئة في الماضي بأنّ شكاوى السيدات خارج الأسرة أمر خاطئ، وهو ما يتم العمل على تغييره من خلال الجانب التوعوي.