فوائد الباذنجان المشوي... يعالج فقر الدم ويساعد في حرق الدهون

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث العديد من ربات البيوت عن فوائد الباذنجان المشوي لأنه يعتبر من ألذ الأكلات السريعة التي يحبها الكبار والصغار، وتحظي بإقبال الجميع عند وجودها على المائدة، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة على وجبتي الغداء والعشاء، فضلا عن قيمته الغذائية العالية، إذ يمد الجسم بالطاقة والحيوية بالإضافه إلى سهولة تحضيره وبساطة مكوناته.

ويقدم لكم موقع «هن» أهم العناصر الغذائية الموجودة بالباذنجان، وفقا لموقع «هيلث لاين»:

فوائد الباذنجان المشوي للتنحيف

يعتبر الباذنجان المشوي مصدرا غنيا جدا بالعديد من الفيتامينات، من أهمها «C، K B6» بالإضافة إلى كل من الثيامين والنياسين المغنيسيوم والفوسفور والنحاس والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم، فهي من عناصر غذائية وصحية، وتعد مهمة جدا لتعزيز الصحة بشكل عام وتقوية المناعة لدى الإنسان، وزيادة معدلات حرق الدهون لديه مما يساهم بشكل كبير في خسارة الوزن بسرعة.

مفيد لصحة القلب

كما يعتبر مصدرا مهما للألياف، وبالإضافة أيضاً إلى مساهمة تلك الألياف في عملية الهضم، فضلا عن المساعدة في تحسين صحة القلب عموماً، وذلك لأن الألياف تعمل على تقليل كمية الكوليسترول التي يمتصها الجسم، عبر ربطها بالصفراء في الجهاز الهضمي بحيث يتم التخلص منها بشكل طبيعي.

الوقاية من السرطان

أيضا يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، إذ أن من فوائد تناول الباذنجان المشوي بشكل منتظم يدعم دفاعات الجسم ضد العديد من الأمراض من بينها السرطان، ويحمي من الأمراض التي تنتقل عن طريق العدوى.

فوائد للقولون

فيما يساعد الباذنجان على تقليل معدلات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية، واللذان يساهمان في الإصابة بأمراض القلب كما يحسن وظائف القلب ويخفض مخاطر النوبات القلبية.

فوائد الباذنجان المشوي للسكر

يحتوي الباذنجان على كمية كبيرة من الألياف التي تصل إلى الجهاز الهضمي، وتؤدي إلى خفض السكر في الدم عن طريق بطئ معدل الهضم وامتصاص السكر من الجسم وإفراز الأنسولين الذي يساعد على خفض سكر الدم والوقاية من التقلصات.