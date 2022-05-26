مفاجأة في محاكمة جوني ديب.. فيديو المطبخ الشهير سربته آمبر هيرد عن قصد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فيديو شهير لـ جوني ديب وهو يصرخ في البيت بينما كانت آمبر هيرد بجواره، ثم يخبط على خزانة المطبخ بقوة، واحد من الأدلة التي اعتمدت عليها الفنانة الأمريكية في طلبها للطلاق، وادعاءاتها بأنها تعرضت للضرب والعنف على يد جوني ديب، وهذا الفيديو نشر على موقع النميمة الشهير TMZ، لذلك طلب فريق دفاع جوني ديب واحدا من العاملين السابقين لدى الموقع لمعرفة مصدر الفيديو الأساسي، وهذا الموظف هو مورجان تريمان، والذي فجر مفاجأة مدوية خلال المحاكمة.

تفاصيل شهادة موظف TMZ

استخدم موقع النميمة في البداية امتيازات الصحافة بعدم ذكر مصدر معلوماته، وكذلك حماية المصدر من كشف هويته، ويعتمد الموقع على ذلك في نشر الكثير من أخبار وفيديوهات وصور المشاهير، إذ أن آخر ما نشره هو فيديو للممثل العالمي جوني ديب البالغ من العمر 58 عاما، وكان جوني منفعل بشدة ويصيح بصوت عالي على زوجته السابقة آمبر هيرد، وبهذا الفيديو أكدت آمبر هيرد تعرضها للعنف الجسدي.

ولكن موظف TMZ مورجان تريمان فجر مفاجأة خلال آخر حلقات محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد، وقال إن تلك الفيديوهات لا تنشر نهائيا إلا بمعرفة موافقة أصحابها، وهذا الفيديو صورته آمبر هيرد لـ جوني ديب، ولذلك لا يمتلك الموقع حق نشر فيديو شخصي مثل الذي أذيع إلا بموافقة مصور الفيديو وصاحبه.

آمبر هيرد تصور فيديو انفعال جوني ديب

تلك الشهادة تعني أن آمبر هيرد هي من صورت الفيديو قاصدة وهي من سربته عن قصد أيضا لموقع النميمة كي يجرى التشهير بزوجها السابق جوني ديب، وهو ما يعني أن كل حركاتها محسوبة ووفقا لخطة ما.

تعتبر تلك الشهادة واحدة من الشهادات غير المتوقعة والتي قلبت موازين المحاكمة بين الثنائي، إذ شهد الموظف على الرغم من أن الشركة والموقع الإخباري كان حريصا على ألا يدلي الموظف السابق لديه بشهادته حرصا على سرية مصادر معلوماته وما يذيعه، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز».