الامارات | مصر..أخذها عنوة إلى الصحراء فتركته جثة هامدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..أخذها عنوة إلى الصحراء فتركته جثة هامدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة العثور على جثة سائق «توك توك» مقتولا بجوار مركبته في منطقة صحراوية؛ حيث تَبين أن وراء ارتكاب الجريمة فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها، ارتكبت الجريمة دفاعًا عن شرفها، بعد محاولة المجني عليه التعدي عليها جنسيًّا تحت تهديد السلاح.

وبحسب عدد من الصحف المحلية، تلقى قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من عمليات النجدة؛ مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بالحي الـ11 بدائرة القسم.. وبالانتقال والفحص تَبَيّن العثور على جثة «يوسف م.» سائق «توك توك» مقتولًا بطعنة نافذة أسفل الإبط الأيسر وبجواره المركبة التي يملكها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب ذلك حضرت إلى ديوان القسم فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها، أقرت بأنها وراء مقتل السائق عقب استقلالها "توك توك" لتوصيلها؛ إلا أنه استغل أن المكان خالٍ من الأهالي، وانحرف بدراجته داخل الصحراء مُشهِرًا في وجهها سلاحًا أبيض (مطواه)، وتمكنت الفتاة بالحيلة خطفه من يده وغرستها بجسده ولاذت بالفرار.

وتم التحفظ على المتهمة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبحسب القانون المصري، إذا ثبتت رواية الفتاة، وأنها كانت في حالة دفاع شرعي النفس، تتم تبرئتها من تهمة القتل.

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