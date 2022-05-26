الارشيف / لايف ستايل

«بطن مكشوف لإظهار الحمل وجناحات».. إطلالات الفنانات في مهرجان كان تثير الجدل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالات الفنانات في مهرجان كان

عودة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته ال75 بعد إلغائه العام الماضي، أعاد معه الحيوية والانبهار والسحر بسبب إطلالات الفنانين والفنانات بالعالم، إذ احتوى على إطلالات جذابة وإطلالات وصفت بالغريبة، فيستعد النجوم للظهور بأفضل صورة على السجادة الحمراء مُلهمين العالم أجمع بجمالهم البراق.

0699570f2a.jpg

أغرب إطلالات الفنانات في مهرجان كان

وكان من أغرب هذه الإطلالات، هي إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي انقسمت التعليقات بشأنها بين المُعجبين والمنتقدين، إذ ارتدت فستان بتصميم مشابه لجناحين بالأخضر والموف، كما ظهرت المغنية البريطانية تاليا ستورم بإطلالة غريبة أيضًا كانت مرتدية فستان به ألوانًا كثيرة و فيونكة، وإطلالة مصممة الأزياء الروسية يانينا يوليا والتي ظهرت بفستان من الريش بالأبيض والأسود.

واستعرضت عارضة الأزياء أدريانا ليما بطنها بالكامل لظهور حملها للجميع في أغرب إطلالة في مهرجان كان حتى الآن كما وصفها الجمهور على موقع «تويتر».

ddb99bfcdd.jpg

أجمل إطلالات الفنانات في كان

بينما خطفت الأنظار بشدة الفنانة الهندية ديبيكا بادكون، عضو لجنة التحكيم في العرض الأول لفيلم «Coupez» في مهرجان كان السينمائي، إذ ظهرت بإطلالة هندية بالأسود والذهبي، وتألقت الفنانة إيشوريا راي في المهرجان بفستان لامع وأنيق.

وظهرت الممثلة ريبيكا هول بفستان وردي وأحمر لامع مع تصميم كشكشة صُمم خصيصاً لها من مجموعة «Gucci» وفقًا لما ذكره موقع BBC، كما خطفت الفنانة كريستين ستيوارت الأنظار بعد تألقها بإطلالة أنيقة وبسيطة.

38ae5751d8.jpg

6bae203ef4.jpg

644c62b3ce.jpg

وفي تحدي للأناقة، ظهرت المغنية شاكيرا بفستان أسود جذاب، كما طلت جورجينا رودريجيز بإطلالة أنيقة وذلك بعد فقدانها لأحد أطفالها عند الولادة، وظهرت الفنانة شارون شتون بفستان أحمر أنيق ونظارة سوداء، وارتدت عارضة الأزياء بيلا حديد فستان أسود كلاسيكي مصمم خصيصًا لها من فيرساتشي.

9062a38060.jpg

الفنانات العرب

بينما تألقت الإعلامية ريا أبي راشد في مهرجان كان بصورة كلاسيكية بسيطة مرتدية بدلة بيضاء مع حذاء أبيض وتسريحة شعر بسيطة، كما ظهرت الفنانة سينتيا خليفة في المهرجان لأول مرة بإطلالة جذابة وذلك بعد غيابها عن الحضور في الدورات السابقة بسبب إنشغالها في مصر.

ba82ad8a33.jpg

807f282561.jpg

ومن الفنانات المصريات، حرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور مهرجان كان بإطلالة جذابة وحيوية، كما شاركت سلمى أبو ضيف وتارا عماد بإطلالات أنيقة، إذ أنهن نجحتا في خطف الأنظار بإطلالتهما أثناء المهرجان وفي الاحتفاليات الخاصة التي تقام على هامشه مثل الاحتفالية التي أقامها مهرجان البحر الأحمر للاحتفاء بدور المرأة في السينما.

d06f00b8eb.jpg

وبدأ مهرجان كان في دورته الـ75، يوم 17 مايو بعرض فيلم «Final Cut» والذي يصنف رعب كوميدي، وشارك في عرض الفيلم الكثير من نجوم هوليوود مثل جوليان مور، بلانكا بلانكو، وإيفا لانجوريا، والنجم فورست ويتاكر الذي حاز على جائز «السعفة الذهبية الفخرية».

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا