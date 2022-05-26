«بطن مكشوف لإظهار الحمل وجناحات».. إطلالات الفنانات في مهرجان كان تثير الجدل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عودة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته ال75 بعد إلغائه العام الماضي، أعاد معه الحيوية والانبهار والسحر بسبب إطلالات الفنانين والفنانات بالعالم، إذ احتوى على إطلالات جذابة وإطلالات وصفت بالغريبة، فيستعد النجوم للظهور بأفضل صورة على السجادة الحمراء مُلهمين العالم أجمع بجمالهم البراق.

أغرب إطلالات الفنانات في مهرجان كان

وكان من أغرب هذه الإطلالات، هي إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي انقسمت التعليقات بشأنها بين المُعجبين والمنتقدين، إذ ارتدت فستان بتصميم مشابه لجناحين بالأخضر والموف، كما ظهرت المغنية البريطانية تاليا ستورم بإطلالة غريبة أيضًا كانت مرتدية فستان به ألوانًا كثيرة و فيونكة، وإطلالة مصممة الأزياء الروسية يانينا يوليا والتي ظهرت بفستان من الريش بالأبيض والأسود.

واستعرضت عارضة الأزياء أدريانا ليما بطنها بالكامل لظهور حملها للجميع في أغرب إطلالة في مهرجان كان حتى الآن كما وصفها الجمهور على موقع «تويتر».

أجمل إطلالات الفنانات في كان

بينما خطفت الأنظار بشدة الفنانة الهندية ديبيكا بادكون، عضو لجنة التحكيم في العرض الأول لفيلم «Coupez» في مهرجان كان السينمائي، إذ ظهرت بإطلالة هندية بالأسود والذهبي، وتألقت الفنانة إيشوريا راي في المهرجان بفستان لامع وأنيق.

وظهرت الممثلة ريبيكا هول بفستان وردي وأحمر لامع مع تصميم كشكشة صُمم خصيصاً لها من مجموعة «Gucci» وفقًا لما ذكره موقع BBC، كما خطفت الفنانة كريستين ستيوارت الأنظار بعد تألقها بإطلالة أنيقة وبسيطة.

وفي تحدي للأناقة، ظهرت المغنية شاكيرا بفستان أسود جذاب، كما طلت جورجينا رودريجيز بإطلالة أنيقة وذلك بعد فقدانها لأحد أطفالها عند الولادة، وظهرت الفنانة شارون شتون بفستان أحمر أنيق ونظارة سوداء، وارتدت عارضة الأزياء بيلا حديد فستان أسود كلاسيكي مصمم خصيصًا لها من فيرساتشي.

الفنانات العرب

بينما تألقت الإعلامية ريا أبي راشد في مهرجان كان بصورة كلاسيكية بسيطة مرتدية بدلة بيضاء مع حذاء أبيض وتسريحة شعر بسيطة، كما ظهرت الفنانة سينتيا خليفة في المهرجان لأول مرة بإطلالة جذابة وذلك بعد غيابها عن الحضور في الدورات السابقة بسبب إنشغالها في مصر.

ومن الفنانات المصريات، حرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور مهرجان كان بإطلالة جذابة وحيوية، كما شاركت سلمى أبو ضيف وتارا عماد بإطلالات أنيقة، إذ أنهن نجحتا في خطف الأنظار بإطلالتهما أثناء المهرجان وفي الاحتفاليات الخاصة التي تقام على هامشه مثل الاحتفالية التي أقامها مهرجان البحر الأحمر للاحتفاء بدور المرأة في السينما.

وبدأ مهرجان كان في دورته الـ75، يوم 17 مايو بعرض فيلم «Final Cut» والذي يصنف رعب كوميدي، وشارك في عرض الفيلم الكثير من نجوم هوليوود مثل جوليان مور، بلانكا بلانكو، وإيفا لانجوريا، والنجم فورست ويتاكر الذي حاز على جائز «السعفة الذهبية الفخرية».