الامارات | السودان:حريق ضخم في ميناء تستأجره تركيا

شكرا لقرائتكم خبر عن السودان:حريق ضخم في ميناء تستأجره تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندلع حريق ضخم في منطقة إنزال البضائع بميناء سواكن، المنفذ البحري الأقدم في السودان، والذي تستأجره أنقرة بموجب اتفاق مع الرئيس السابق عمر البشير منذ 2017، ولمدة 99 عاما.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير الميناء طه أحمد مختار: "أخشى خروج الوضع عن السيطرة.. الآن خمس سيارات إطفاء تكافح الحريق".

ونقلت الوكالة عن شهود أن "سحابة من الدخان تغطي منطقة الميناء تماما".

بينما قال أحد العاملين بالميناء المطل على البحر الأحمر، أن "الحريق اندلع منذ الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي، في منطقة إنزال البضائع من السفن".

وتبعد سواكن نحو 60 كلم جنوب بورتسودان، الميناء الرئيسي للبلاد.

ولم تعلن السلطات حتى الآن ما تسبب بنشوب الحريق أو حجم الخسائر الناجمة عنه.

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