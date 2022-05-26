الامارات | مصمم أزياء شهير يعود لزوجته التي طلقها أثناء أدائهما "العمرة" !

شكرا لقرائتكم خبر عن مصمم أزياء شهير يعود لزوجته التي طلقها أثناء أدائهما "العمرة" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد طلاق دام 3 أيام، عاد مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، إلى المدونة أحلام عادل، بعد أن صارا حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن العجمي عبر حسابه الشخصي على أنستغرام، عودة الثنائي اللذين لم يمر على زواجهما غير أسابيع، ناشرا صورة لهما، عبر خاصية الـ "ستوري".

وعلق العجمي على الصورة قائلا "نورتي قلبي اللي مخرجتيش منه" وذلك بعد أزمة تحدثت عنها أحلام عادل منذ أيام عبر صفحتها الشخصية على أنستغرام.

وكانت أحلام تؤدي مناسك العمرة، وكشفت عن تفاصيل تعرضت لها رفقة زوجها، قبل أن تلغي متابعته عبر الموقع، وتحذف الصور المشتركة بينهما، في حين أنه لم يفعل الأمر نفسه، وقالت أحلام آنذاك: "أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة، عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات" قبل أن تدون ملحوظة "مصليات مش إزازة خمرة".

وأثار حديث أحلام تعاطف كثيرين من زميلاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بين داعم لها، وبين متمن لها الخير في كل قراراتها التي تتخذها بشأن تلك العلاقة. وكانت أحلام قد صورت مقطع فيديو كانت تبكي خلاله كما أوضحت "أنا صورت كتير وفي الآخر بعيط وبنهار، حسبي الله ونعم الوكيل". وتمنت من متابعيها الدعوات لها بأن تكون بخير وأن "ربنا يخلصنا منها على خير".

وبعد عودة الثنائي تحدث البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مندهشين من تلك العودة السريعة لهما، والانفصال السريع الذي جاء في أعقاب الزواج بفترة بسيطة.

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