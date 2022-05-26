عشرينية تعيش على وجبة واحدة في حياتها.. وطبيبها ينقذها بالتنويم المغناطيسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لكل شخص على كوكب الأرض مزاجه المنفرد في تناول الأطعمة المفضلة لديه، لكن في بعض الأحيان قد يجرى الكشف عن بعض الأمور الغريبة في هذا الشأن، وهو ما فعلته فتاة عشرينية؛ إذ رفضت أكل أي وجبات سوى شطائر الجبن والبطاطس والبصل المقرمش، على مدار سنوات طويلة.

تفاصيل حب الفتاة لشطائر الجبن والبطاطس

ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فإن الفتاة الإنجليزية التي تدعى زوي سادلر، البالغة من العمر 25 عاما، لم تأكل سوى شطائر الجبن والبصل المقرمشة لمدة 23 عاما متواصلة، وهو ما أثار دهشة المحيطين بها.

عاشت «سادلر» مهووسة بأكل رقائق البطاطس المقلية على الخبز الأبيض بالزبدة، وكانت تفعل ذلك منذ أن كانت طفلة صغيرة، كما أنها زعمت بأن الأطعمة الأخرى كانت تتسبب لها الشعور بالمرض الجسدي، قائلة: «يقول أبي وأمي إنني جربت أطعمة أخرى عندما كنت طفلة صغيرة، لكنني كنت أرفع أنفي دائمًا أو أرفض وضعها في فمي».

مرض يحول حياة الفتاة العشرينية

ومع تعلق الفتاة العشرينية بتناول تلك الأكلات على مدار سنوات عمرها، إلا أنها تعرضت لما لم يكن في حسبانها، وهي إصابتها بمرض التصلب المتعدد قبل 3 سنوات، ما دفعها إلى ضرورة تناول العلاج مع الأكلات الأخرى الصحية للتمكن من علاجها.

لكن زوي سادلر لم تتمكن من فعل ذلك، حتى اضطر أخصائي العلاج الخاص بها الذي يدعى ديفيد كيلموري، للاتجاه إلى استخدام حيلة التنويم المغناطيسي، كي يتمكن من منحها الأطعمة التي ينبغي عليها تناولها، وهو ما نجح فيه مؤخرا.