هل تجوز صلاة مريضة ضمور العضلات «مستلقية» دون وضوء؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الصلاة هي الركن الأول في الإسلام، لها العديد من الخطوات والالتزامات؛ إذ يجب الوضوء قبل أدائها مع الصلاة في اتجاه القبلة، لكن إذا كنت جليسة فراش وتصلي من دون وضوء وليس في اتجاه القبلة هل تقبل صلاتك في هذه الحالة أم لا؟، دار الإفتاء حسمت الجدل في هذا الموضوع الشائك.

الصلاة في الفراش دون وضوء وليس في اتجاه القبلة لعذر

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات في البث المباشر للصفحة الرسمية على «فيسبوك»، جاء فيه: «أنا جليسة فراش وعندي مرض ضمور في العضلات وأصلي وأنا نائمة بدون وضوء وبدون الصلاة في موضع القبلة هل صلاتي مقبولة؟»، قائلا: «عليها محاولة جعل وضع النوم في اتجاه القبلة فعندما تصلي تكون مستقبلة للقبلة، ويساعدها الأهل في هذا الأمر البسيط، أما مسألة الوضوء، فإذا استطاعت الوضوء أو بإمكان أحد أن يساعده في الوضوء فتحل المشكلة وإن لم يكن فالفقهاء يقولون في هذه الحالة إن كان الإنسان قادر ماليًا فعليه أن يستأجر من يساعده على الوضوء، ولكن إذا كان غير قادر ماليًا فعليها التيمم عند الصلاة».

الطريقة الصحيحة للتيمم بدلا من الوضوء

وأوضحت الإفتاء أن التيمم يكون على الحائط أو على حجر وعند الصلاة تتيمم عليها ضربتان، الأولى تمسح الوجه والأخرى تمسح اليدين إلى المرفقين، وأكد بعض الفقهاء أنه يجوز أن تمسح الكفين أيضًا، والتيمم يصلح للوضوء والاغتسال معًا.

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).