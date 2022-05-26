أطعمة تساعد على تركيز طفلك في الامتحانات.. مفعولها سحري

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال فترة الاستعداد لأداء الامتحانات تحرص كل أم على الاهتمام بتغذية طفلها، ومساعدته في الحصول على التركيز اللازم والمستمر، كي يتمكن من حل اختباراته بشكل مميز، والحصول على الدرجات المرجوة.

وعلى هذا النحو، هناك العديد من الأطعمة والأكلات التي تساعد على زيادة تركيز طفلك، والتي نستعرضها في السطور الآتية، وفق ما قدم موقع healthline العالمي، المعني بشؤون الصحة العامة.

البيض

يعد البيض من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكنك تناولها؛ إذ يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لنمو الدماغ والوظائف الإدراكية، بما في ذلك الكولين و«فيتامين بـ 12»، والبروتين، والسيلينيوم.

التوت

التوت مليء بمركبات نباتية مفيدة تسمى الأنثوسيانين؛ إذ وجد العلماء أن هذه المواد تفيد صحة الدماغ بعدة طرق، كما أنها قد تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، وتوفر تأثيرات مضادة للالتهابات، وتعزز إنتاج خلايا عصبية جديدة.

المأكولات البحرية

تعد المأكولات البحرية مصدرًا ممتازًا للعديد من العناصر الغذائية التي تعتبر مهمة بشكل خاص، لتعزيز وظائف الدماغ، بما في ذلك دهون «أوميجا 3» واليود والزنك.

فعلى سبيل المثال، يحتاج الجسم إلى الزنك لإنتاج الخلايا العصبية وتنميتها، في حين أن دهون «أوميجا 3» ضرورية لتعزيز وظيفة الدماغ الطبيعية، كما يحتاج الجسم إلى اليود لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية التي تلعب دورًا مهمًا في نمو الدماغ.

الخضروات الورقية

تحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مثل: السبانخ واللفت والخس على مركبات تحمي الدماغ، بما في ذلك حمض الفوليك والفلافونويد والكاروتينات والفيتامينات E وK1.

كما أظهرت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين يتناولوا كمية كافية من حمض الفوليك، يحصلون على درجات معرفية أفضل من الأطفال الذين لم يتناولوا كمية كافية منه.

المكسرات والبذور

تعد المكسرات والبذور ذات قيمة غذائية عالية، وتحتوي على تركيزات عالية من العديد من العناصر الغذائية المرتبطة بتحسين الوظيفة الإدراكية.