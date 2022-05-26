«بيجامة الولادة».. آخر تقاليع موضة السيدات والسعر مفاجأة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت البلوجر هدير عاطف، عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة من استعداداتها ليوم الولادة، لكن بطريقة استثنائية، أثارت الكثير من التساؤلات من المتابعين، بين الموافقة والرفض.

حكاية بيجامة الولادة

الصورة لبيجامة من الساتان، كنوع من الاستعداد ليوم الولادة، وأرفقت تعليقًا عليها قالت خلاله: «بيجامة الولادة علشان سألتوني كتير هلبس ايه يوم الولادة، جبت دي وكمان الريش طالع موضة في لبس الخروج، فأكيد هتبقى حلوة في البيجامة».

آخر تقاليع الموضة.. بيجامة للولادة

لقت الصورة التي شاركتها البلوجر هدير عاطف استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وانهالت المشاركات على الصورة، الجميع يتساءل عن آخر تقاليع الموضة والسيدات، وأخريات يتساءلن عن السعر، كونها أصبحت «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحط أنظار الجميع.

تعليقات السيدات على بيجامة الولادة

كان من بين التعليقات التي شاركتها السيدات، على تريند بيجامة الولادة،: «انتو لو تعرفو بيتعمل فيكم ايه والإهانة اللي بتتهانوها ساعة الولادة مكنتوش قولتوا كدة»، «جلابية يا حبيبتي اوضة عمليات وولادة يعني جلابية واسعة يا ماما»، «الواحدة بتبقي رايحة وحاطة ايديها على قلبها وخايفة تقابل ربنا وهي مقصرة في حقه وخايفة على البيبي اللي جاي وانتو تقولوا بيجامة ولادة ايه التفاهه اللي بقينا فيها دي»، «مصرين يصعبوها علينا»، «طب والله فكرة حلوة تضيع التوتر والقلق، حلوة نجربها».

سعر بيجامة الولادة

وبالبحث عن سعر بيجامة الولادة، التي أصبحت منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجد أنها تباع عبر صفحات «أون لاين» على موقع «انستجرام»، ويبلغ سعرها نحو 850 جنيها؛ إذ أصبح الطلب عليها بكثرة خلال الأيام الماضية بعد انتشارها وتداولها.

معلومات عن البلوجر هدير عاطف

يذكر أن هدير عاطف، أحد صناع المحتوى والبلوجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبلغ عدد متابعيها أكثر من 2 مليون، يلقبها الرواد والمتابعون بشبيهة ياسمين صبري، كونها تتقارب معها في الملامح وتشبهها.