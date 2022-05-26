الامارات | إصدارات نادرة من مقتنيات «الموروث الشرطي»

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات نادرة من مقتنيات «الموروث الشرطي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي مجموعة من إصداراته الحالية والنادرة ضمن مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأكد القسم أهمية الحفاظ على الإرث التاريخي لشرطة أبوظبي، وتوثيق مراحل تطورها وإبراز الدور الحضاري لشرطة أبوظبي وجهودها السابقة في حفظ الأمن والأمان.

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