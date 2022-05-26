الامارات | أبوظبي تتذكر صاحب بصيرة عقل.. جعل التعليم كالماء والهواء

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تتذكر صاحب بصيرة عقل.. جعل التعليم كالماء والهواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن جلساته الاحتفالية بالشخصية المحورية عميد الأدب العربي، استضاف معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ندوة حوارية بعنوان «طه حسين.. بصيرة عقل».

وقالت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، أن طه حسين أحد عظماء التاريخ العربي، واسماً مؤثّراً بقوة في تاريخ الفكر.

وأضافت: «لقد كرّس مسيرته لقيم الخير والمحبة والسلام، ليظل اسمه باقياً كنموذجٍ مصريّ فريد، وكان متميّزاً على صعيد الفكر والنقد كما في مجالات إبداعية عدة منها القصّة والرواية والسيرة».

وأشارت إلى أهمية الاحتفاء بمثل هذه الشخصيات التي قدّمتها الثقافة العربية للعالم كنماذج مشرقة تؤكد أن ثقافتنا ليست فقط للتاريخ لكنها للمستقبل.

من جهته، قال الروائي الدكتور عمّار علي حسن: «بعد عام سنكون على مشارف نصف قرن من غياب العميد الذي كان بصيرة حاضرة في كلّ اتجاه؛ فأيامه أسست لفنّ السيرة الذاتية، وألقت في البلاغة العربية دفقة مختلفة. فالأسلوب الأدبي في الكتابة قبل كتابه (الأيام) غيره بعدها، فقد صنع طه حسين نصّاً أدبياً لا مثيل له وهو (الأيام) الذي يضاهي ألف ليلة وليلة في تراثنا العربي».

بينما تناول الناقد والمترجم حيّان جمعة الساعي عبقرية طه حسين وفكره في حقل الترجمة التي تجلّت في انتقائه للأعمال التي ترجمها ليضعها بين أيدي القارئ العربي، والنهج الذي اتخذه أسلوباً في ترجماته، فكان مبدعاً، لأنه أدرك أثر الحضارة الأوروبية القديمة على الحديثة، وأراد أن تستفيد منها الحضارات الأخرى لهذا نقل بحنكة وذكاء من أمّهات الكتب للقرّاء العرب، ليكونوا مطّلعين على الثقافات الأخرى، ما أسهم في إيجاد حالة من التفاعل بين الثقافات. من جهته، قال الأكاديمي المصري الدكتور محمد أبوالفضل بدران: «خاض طه حسين معركة كبرى في مضمار العلم والثقافة، ورحلة عميد الأدب العربي كانت نابعة من العقل المفعم بالبصيرة، إذ مرّ بمراحل طويلة على صعيد البحث العلمي والسير الذاتية، وإن أجمل ما يوجد في كتاب الأيام هو الصدق، خصوصاً ما يتعلّق بصدمة الحضارة»، مشيراً إلى أن طه حسين قد حوّل التعليم إلى ماء وهواء وفي متناول يد البسطاء والفقراء وجميع الطبقات، وهو الدور الأكبر الذي قام به.

• نموذج ملهم

أشادت الدكتورة والناقدة السعودية أسماء المقبل، خلال ندوة «طه حسين.. بصيرة عقل» باهتمام معرض أبوظبي الدولي للكتاب بتسليط الضوء على قامة وقيمة أدبية وفكرية كبيرة مثل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي يُعد أحد أبرز النماذج العربية المهمة، إذ احترم التراث وأعلى من قيمته مستفيداً من إيجابياته ومستعرضاً له في ضوء بصيرة العقل.

• إيناس عبدالدايم:

«طه حسين كرّس مسيرته لقيم الخير والمحبة والسلام، ليظل اسمه باقياً كنموذجٍ مصريّ فريد».

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