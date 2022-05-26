الامارات | «الدمية الروسية» على «نتفليكس» بموسم جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدمية الروسية» على «نتفليكس» بموسم جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد مسلسل «الدمية الروسية» بين الخيارات الأكثر جرأة على «نتفليكس» لخدمة البث التدفقي، ففي الموسم الأول للمسلسل الذي عُرض في 2019، تمر ناديا فولفوكوف وهي مطورة ألعاب من نيويورك ببعض الأوقات الغريبة.

وتحكي كل حلقة عن وفاة فولفوكوف بطريقة غريبة وتعيش مراراً وتكراراً الليلة نفسها، ليلة عيد ميلادها الـ36، على أنغام أغنية «جوتا جيت أب» لنيلسون هاري. ويستغرق الأمر ثماني حلقات حتى تستطيع ناديا، التي قامت بدورها ناتاشا ليون، الفرار في النهاية من هذا اليوم الشاق الذي علقت فيه.

وعاد مسلسل «الدمية الروسية» في موسمه الثاني وهذه المرة تعود ناديا بالزمن إلى الوراء عندما تقفز في مترو في محطة أستور بليس، لتنتهي بها الحال في عام 1982، والمحطة التالية هي العام الذي وُلدت فيه.

وسيكون الموسم الثاني من «الدمية الروسية» ممتعاً، إذ يعيد المسلسل مشاهديه إلى نيويورك في ثمانينات القرن الماضي، عندما لم تكن مانهاتن ثرية ونظيفة مثلما هي اليوم.

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