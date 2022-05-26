الامارات | أغنام تسهم في حماية برشلونة من الحرائق

شكرا لقرائتكم خبر عن أغنام تسهم في حماية برشلونة من الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرعى نحو 300 رأس من الأغنام عشباً قابلاً للاشتعال في متنزه طبيعي يطلّ على برشلونة، في إطار خطة تجريبية لتجنّب الحرائق في ثاني أكبر مدن إسبانيا. وتخرج الماشية لترعى نحو الساعة التاسعة صباحاً عند سفح متنزه كولسيرولا الطبيعي، وهو الأكبر في المدينة ويرتاده السكان للتنزه.

وقال فيران بونيه، وهو عالم أحياء مسؤول عن المشروع الذي انطلق في أبريل الماضي، إن «المشروع نشأ جراء قلق كبير يحيط بهذه المنطقة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق». وأضاف «نحن في منطقة تطل على البحر المتوسط وتضم كثافة سكانية عالية وفيها عدد كبير من المباني داخل المتنزه الذي يتميز عشبه بأنه قابل للاشتعال والتسبب في حريق هائل»، مشيراً إلى أنّ العشب قد يحترق «في غضون ثماني ساعات فقط» في الظروف القصوى.

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